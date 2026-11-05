Hugo Camberos continúa siendo uno de los futbolistas que más dudas generan entre los aficionados de Chivas, pues a pesar de ser considerado uno de los mayores talentos de la cantera rojiblanca, no ha recibido las oportunidades que muchos esperaban bajo las órdenes de Gabriel Milito. Esta situación ha provocado rumores sobre una posible salida del Guadalajara durante el próximo mercado de fichajes, especialmente porque el extremo necesita sumar minutos para continuar con su desarrollo. Además, su falta de continuidad también parece haber afectado sus oportunidades con la Selección Mexicana, donde recientemente pasó de ser considerado para el equipo mayor a recibir un llamado con la categoría Sub-20.

Y es que Camberos había conseguido llamar la atención de Rafael Márquez, quien lo incluyó en su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana Mayor. Aquella oportunidad coincidió con uno de los mejores momentos del canterano en el Apertura 2026, cuando recibió la titularidad en Chivas debido a la lesión de Bryan González y consiguió mostrarse dentro del esquema de Gabriel Milito. Sin embargo, una vez que el Cotorro regresó a la actividad, Hugo volvió a tener un papel secundario, con pocos minutos y varios partidos sin ingresar al terreno de juego. Por eso, para la Fecha FIFA de noviembre fue convocado nuevamente al Tri, pero esta vez con la Selección Sub-20, que realizará una gira por Chile.

Hugo Camberos ya había sido llamado por Rafa Márquez.

Sin embargo, lo que podría parecer un retroceso en su carrera internacional también representa una oportunidad muy importante para Hugo Camberos, pues con la Selección Mexicana Sub-20 tiene muchas más posibilidades de ser titular y disputar una cantidad considerable de minutos. A diferencia de lo que sucede actualmente en Chivas, donde debe competir por un lugar dentro de un sistema que no utiliza extremos tradicionales, en el combinado juvenil podría encontrar un papel mucho más protagonista. De esta manera, el canterano rojiblanco tendrá la oportunidad de recuperar ritmo competitivo y volver a demostrar sus cualidades ofensivas, algo fundamental para un futbolista de su edad que necesita continuidad para seguir desarrollándose.

Además, vale la pena recordar que Hugo Camberos fue una de las grandes figuras de la Selección Mexicana Sub-20 durante el Premundial disputado hace algunos meses, donde consiguió destacar gracias a su velocidad, capacidad de desequilibrio y talento para generar peligro frente a la portería rival. Por eso, regresar a una categoría en la que ya demostró su calidad podría ayudarlo a recuperar sensaciones y convertirse nuevamente en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Si consigue repetir aquellas actuaciones, el llamado podría representar un impulso importante para su confianza, especialmente después de varios meses en los que no ha tenido la continuidad que esperaba con el Guadalajara.

Por lo pronto, habrá que seguir de cerca la participación de Camberos durante la próxima Fecha FIFA, pues la Selección Mexicana Sub-20 disputará dos partidos amistosos contra Chile en territorio sudamericano. Aunque todavía habrá que esperar las decisiones del entrenador Alex Diego para conocer su participación, existe la expectativa de que el extremo rojiblanco tenga actividad importante en uno o ambos encuentros. Además, será interesante observar cómo regresa Hugo Camberos tanto en lo futbolístico como en lo anímico, considerando que Chivas está por comenzar la Liguilla del Apertura 2026 y Gabriel Milito podría necesitar alternativas ofensivas para afrontar los partidos más exigentes del campeonato.

Hugo Camberos sí podría salir de Chivas, pero solo a Europa

Mientras tanto, el futuro de Hugo Camberos en el Guadalajara continúa siendo una incógnita, pues la directiva rojiblanca estaría dispuesta a escuchar ofertas por el futbolista de 19 años, pero únicamente si provienen de clubes europeos. Hasta el momento no existe ninguna propuesta formal para contratar al canterano, por lo que su salida todavía está lejos de ser un hecho. Además, se descartó que exista una mala relación personal entre Camberos y Gabriel Milito, a pesar de los rumores que han circulado por su falta de minutos. Por eso, una buena actuación con la Selección Mexicana Sub-20 podría ayudarlo a recuperar protagonismo y despertar el interés de equipos del extranjero, aunque por ahora su futuro sigue estando en Chivas, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028.