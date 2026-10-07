Chivas ya está planeando hasta el último detalle del Clásico Tapatío de este sábado, en el que se enfrentará al Atlas en una nueva edición de la rivalidad más longeva del futbol mexicano. Sin embargo, uno de los aspectos que deberá tomar en cuenta el cuerpo técnico es el desgaste de los jugadores que tuvieron actividad con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA, pues algunos de ellos acumularon una cantidad importante de minutos.

Para el partido contra Chile de este martes, el último del Tri durante esta Fecha FIFA, Roberto Alvarado fue el único jugador de Chivas que apareció como titular y disputó 64 minutos antes de ser sustituido. Por su parte, Hugo Camberos y Santiago Sandoval ingresaron al terreno de juego durante los últimos minutos del encuentro, por lo que el Piojo es el único que podría generar alguna duda por el desgaste acumulado de cara al duelo contra los Zorros.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval tuvieron minutos ante Chile.

Y es que justamente Alvarado fue el jugador del Rebaño Sagrado que más minutos disputó durante los recientes partidos de la Selección Mexicana. El atacante jugó 74 minutos contra Colombia, 12 frente a Perú, 81 ante Estados Unidos y finalmente 64 contra Chile, para un total de 231 minutos durante los cuatro encuentros. Por ello, será interesante conocer si Gabriel Milito decide darle descanso o mantenerlo como una de sus principales opciones para el Clásico Tapatío.

Después de Alvarado, Raúl Rangel fue el jugador de Chivas con más minutos durante esta Fecha FIFA, con 180′, producto de haber disputado de principio a fin los partidos contra Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, el Tala llega con algo más de descanso después de no haber participado ante Chile. Detrás de él aparece Diego Campillo, quien acumuló 119 minutos tras disputar 29′ contra Perú y el partido completo frente a Estados Unidos, mientras que se quedó en la banca en el último compromiso ante Chile.

Por último, los juveniles que más expectativa han generado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, tuvieron una actividad considerablemente menor. Sandoval participó en los tres partidos en los que estuvo disponible, jugando 12 minutos contra Perú, 66 ante Estados Unidos y 18 frente a Chile, para un total de 96′. Camberos, por su parte, solamente disputó 11 minutos contra Perú y 18 contra Chile, por lo que el desgaste físico que acumula con el Tri es mínimo de cara al partido ante Atlas.

Luis Romo está descartado para el Clásico Tapatío luego de lesionarse contra Estados Unidos

Uno de los casos más importantes es el de Luis Romo, quien solamente disputó 74 minutos durante esta Fecha FIFA, producto de 29 minutos ante Perú y 45 frente a Estados Unidos. Sin embargo, aunque el mediocampista no acumuló un desgaste físico tan elevado como otros jugadores, regresó a Chivas con una lesión que le impedirá estar disponible para enfrentar al Atlas este sábado. De esta manera, Gabriel Milito tendrá que encontrar nuevamente una solución para cubrir una ausencia importante en el mediocampo rojiblanco.