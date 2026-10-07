Chivas prestó a varios jugadores a la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre, con Roberto Alvarado y Raúl Rangel como dos de los elementos que más actividad tuvieron. Sin embargo, Diego Campillo también recibió una buena cantidad de minutos durante la convocatoria, aunque su participación no terminó siendo tan destacada como seguramente esperaba.

Campillo disputó los 90 minutos del partido entre México y Estados Unidos, pero terminó siendo uno de los jugadores más señalados después de la goleada sufrida ante el conjunto estadounidense. En el tercer gol, el defensor rojiblanco no consiguió despejar un pase que ya había llegado en una situación comprometida, permitiendo que el rival ingresara con el balón y terminara rematando completamente solo frente a Raúl Rangel.

La jugada provocó varios señalamientos contra el futbolista del Guadalajara, aunque el señalamiento más importante podría haber llegado del propio Rafa Márquez. Después de una Fecha FIFA especialmente larga, el entrenador explicó todo lo que pudo sacar de estos partidos y dejó una conclusión que llamó especialmente la atención: se dio cuenta de que hay jugadores que están para jugar en la Selección Mexicana y otros que todavía no están preparados para hacerlo.

Además, Campillo ya no tuvo minutos en el partido contra Chile, algo que podría interpretarse como una señal de que Rafa Márquez no tiene pensado volver a contar con él por ahora o que deberá elevar su nivel para recuperar protagonismo. Sin embargo, parece demasiado pronto para pensar que el defensor rojiblanco haya quedado fuera de los planes del estratega, especialmente después de la cantidad de minutos que recibió durante esta convocatoria.

Si bien Campillo cometió un error importante en el partido contra Estados Unidos, en términos generales tuvo buenas actuaciones durante los dos encuentros en los que participó. El jugador de Chivas aportó solidez en la zona defensiva y también ayudó en la circulación del balón, por lo que lo más probable es que continúe siendo considerado para futuras convocatorias, aunque ahora tendrá que ganarse un lugar como titular.

Diego Campillo apunta a ser titular con Chivas ante la lesión de Luis Romo

La reciente lesión de Luis Romo, además, le abre una nueva oportunidad a Diego Campillo para hacerse con la titularidad en Chivas. El defensor es el sustituto natural del capitán rojiblanco y ya cumplió con esa función durante varias jornadas del Clausura 2026, por lo que Gabriel Milito podría recurrir nuevamente a él. De esta manera, Campillo tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos, elevar su nivel y demostrar que puede convertirse en una alternativa cada vez más importante tanto para el Guadalajara como para la Selección Mexicana.