Chivas tendrá dos bajas para enfrentar al Atlas, pero pueden complicar mucho al equipo por las funciones que tienen.

Chivas se enfrentará al Atlas este sábado en una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los partidos más importantes del torneo y un encuentro que el Guadalajara buscará ganar no solamente para quedarse con los tres puntos ante uno de sus máximos rivales, sino también para volver a la senda del triunfo después de la inesperada derrota ante Querétaro.

Sin embargo, las bajas volverán a representar un problema para Gabriel Milito, especialmente por las ausencias de Luis Romo y Omar Govea. El primero sufrió una lesión durante su actividad con la Selección Mexicana, mientras que Govea tendrá que cumplir una suspensión después de haber sido expulsado precisamente en el partido ante los Gallos Blancos.

Luis Romo es inamovible para Gabriel Milito.

En ambos casos existen jugadores que pueden cubrir sus respectivas ausencias. Diego Campillo puede cumplir con las funciones de Luis Romo, mientras que Kevin Castañeda apunta a ser el elegido para ocupar el lugar de Govea. Sin embargo, se trata de dos futbolistas con un peso importante en la creación de juego de Chivas, por lo que perderlos a ambos podría tener un impacto directo en el control de la pelota frente al Atlas.

Omar Govea manda en el medio campo de Chivas.

Para el estilo de juego de Gabriel Milito, los pases largos de Luis Romo desde la línea defensiva son una de las formas más efectivas de superar líneas y hacer progresar el balón. Por su parte, el impacto de Govea incluso puede verse reflejado en los números, pues es uno de los mediocampistas con mayor cantidad de toques de balón de toda la Liga MX. Por ello, la ausencia de ambos inevitablemente puede cortar algunos de los principales circuitos de pase del Guadalajara.

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Por lo tanto, habrá que esperar para conocer cuál será el plan de juego del estratega rojiblanco para suplir estas dos ausencias y, sobre todo, qué tanto pueden los sustitutos cubrir las principales cualidades de Romo y Govea. Al mismo tiempo, Diego Campillo y Kevin Castañeda tendrán la oportunidad de imprimir su propio estilo y demostrar que pueden responder en un partido de la importancia del Clásico Tapatío.

El liderazgo, otro aspecto que se pierde con las ausencias de Luis Romo y Omar Govea

El liderazgo es otro aspecto que deberá tomar en cuenta Gabriel Milito ante las ausencias de ambos jugadores. Luis Romo es el capitán oficial de Chivas y uno de los futbolistas con mayor jerarquía dentro del vestidor del Guadalajara, por lo que su ausencia no solamente representa un problema futbolístico. Govea, por su parte, se ha ganado entre la afición del Rebaño Sagrado el apodo de “capitán sin cinta” por la actitud implacable con la que defiende la camiseta rojiblanca, por lo que tampoco tenerlo dentro del campo será una ausencia menor para un partido de tanta importancia.