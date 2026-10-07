La Selección Mexicana no pudo ganar ninguno de sus cuatro partidos, y Roberto Alvarado dio la cara por el equipo.

Este martes se disputó el último partido de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de septiembre, en lo que representó la primera gran prueba de Rafa Márquez al frente del Tri. Después del buen desempeño que tuvo el combinado mexicano en el Mundial pasado, se esperaba que esta nueva etapa comenzara con el pie derecho, pero los resultados terminaron siendo muy diferentes a lo esperado.

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La Selección Mexicana disputó cuatro partidos durante esta pausa internacional y no consiguió ganar ninguno de ellos. El equipo comenzó con dos empates ante Colombia y Perú, para después sufrir dos derrotas consecutivas por 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 frente a Chile. Ante este complicado balance, Roberto Alvarado, una de las figuras del Tri y también uno de los jugadores más importantes de Chivas, reconoció la frustración que existe dentro del equipo.

Después del encuentro contra Chile, el Piojo habló en la zona mixta y dejó claro que existe molestia dentro de la Selección Mexicana por los resultados obtenidos durante esta convocatoria. El futbolista rojiblanco explicó que el equipo esperaba mostrar un funcionamiento mucho mejor y que, precisamente por ello, llegó a esta Fecha FIFA con la ilusión de conseguir cuatro victorias.

“Hay mucha frustración por los resultados. Obviamente queríamos ganar los cuatro partidos, pero sí, frustrados. Duele más quizás porque el funcionamiento no fue el esperado, no fue el que queríamos”, confesó Alvarado tras finalizar el partido contra Chile.

Al ser uno de los jugadores diferenciales tanto con la Selección Mexicana como con Chivas, Alvarado también es consciente de la responsabilidad que tiene dentro del funcionamiento del equipo. Por ello, habrá que esperar a la próxima Fecha FIFA de noviembre, cuando ya se disputarán partidos oficiales y el Piojo podría contar nuevamente con socios importantes como Julián Quiñones y Raúl Jiménez. La expectativa es que con un plantel más completo el Tri pueda mostrar una mejor versión y, sobre todo, conseguir mejores resultados.

Habrá que ver cuántos minutos de juego le da Gabriel Milito a Roberto Alvarado en el Clásico Tapatío

Mientras tanto, Roberto Alvarado fue el jugador de Chivas que más minutos acumuló durante esta Fecha FIFA, con un total de 231 minutos en los cuatro partidos disputados por México. El desgaste es importante, aunque también se trata de uno de los futbolistas fundamentales para Gabriel Milito, por lo que se espera que el Piojo aparezca como titular frente al Atlas este sábado. La duda estará en saber si el estratega rojiblanco decide mantenerlo durante los 90 minutos o lo retira durante el segundo tiempo para evitar una sobrecarga después de la intensa actividad que tuvo con el Tri.