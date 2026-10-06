La Selección Mexicana enfrenta a Chile en el último amistoso de esta fecha FIFA. La pregunta que surge es si juegan o no los jugadores de Chivas.

Este martes, la Selección Mexicana realizará su último amistoso de la fecha FIFA cuando enfrente a Chile en Los Angeles Memorial Coliseum ubicado en California. Por esta razón, repasamos cuál sería la alineación de Rafa Márquez ante la selección trasandina y si utilizará o no a Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Armando González y Roberto Alvarado.

El Tri viene de perder por goleada ante Estados Unidos por 3-0 en el que Raúl Rangel y Diego Campillo fueron señalados como los principales culpables de la derrota. Por esta razón, se especula que los dos jugadores no tenga acción.

¿A qué hora se juega México vs. Chile por la Fecha FIFA?

El choque entre México y Chile se llevará adelante este martes 6 de octubre en Los Angeles Memorial Coliseum ubicado en California. El encuentro está pactado para llevarse a cabo a partir de las 20:30 del Centro de México y se podrá ver por Azteca 7 y Televisa en Canal 5.

Posible alineación de la Selección Mexicana

Álex Padilla

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Érik Lira

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Roberto Alvarado

Armando González

Hugo Camberos

DT: Rafael Márquez

Posible alineación de Chile