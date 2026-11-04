Chivas se prepara para disputar su penúltimo partido de la fase regular del Apertura 2026, cuando visite al León este domingo en un encuentro fundamental para mantenerse en la pelea por el liderato de la Liga MX. Sin embargo, las noticias alrededor del Guadalajara no se limitan a lo que sucede dentro del terreno de juego, pues también han surgido novedades importantes sobre el futuro de Gabriel Milito y algunos futbolistas rojiblancos. Entre ellas destaca la posibilidad de que Hugo Camberos abandone el Rebaño Sagrado durante el próximo mercado de fichajes, un rumor que ha comenzado a tomar cada vez más fuerza.

Gabriel Milito está en la mira de River Plate, pero los rechazó para quedarse en Chivas

El gran trabajo de Gabriel Milito al frente del Guadalajara continúa despertando interés en el extranjero, pues River Plate tendría al entrenador argentino entre sus principales candidatos para dirigir al equipo. De acuerdo con Nicolás Distassio, periodista cercano al conjunto Millonario, los nombres de Milito y Eduardo Domínguez son dos de los que más gustan a la directiva, incluso por encima de Ramón Díaz. Sin embargo, durante el programa F12 de ESPN, el comunicador explicó que Milito habría rechazado la posibilidad de llegar a River Plate, pues su respuesta fue negativa cuando se exploró su disponibilidad. Aunque no quedó confirmado si existieron negociaciones formales, esta versión apunta a que el estratega rojiblanco mantiene su compromiso con Chivas.

Armando González vuelve a la actividad este miércoles en Europa League, visita al Rennes

Después de quedarse sin minutos durante los últimos dos compromisos del Olympiacos, Armando González tendrá una nueva oportunidad de regresar a la actividad este miércoles 4 de noviembre, cuando el conjunto griego visite al Stade Rennes en la Europa League. La Hormiga llega con dos goles en tres partidos disputados dentro de esta competición, por lo que existen expectativas de que Imanol Alguacil vuelva a darle minutos. Además, Marius Mouandilmadji no está registrado para disputar el torneo europeo, lo que reduce la competencia del mexicano a Roman Yaremchuk. El encuentro comenzará a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en Claro Sports Premium, ESPN 2 y Disney+ Premium.

La Fecha FIFA está por iniciar y Chivas tendrá que ceder varios jugadores a Selección Mexicana

El próximo partido contra León también marcará el inicio de una pausa importante para el Guadalajara, pues la Liga MX se detendrá por la Fecha FIFA de noviembre y varios jugadores rojiblancos podrían ser convocados a la Selección Mexicana. Raúl Rangel y Roberto Alvarado aparecen como los principales candidatos para recibir el llamado de Rafael Márquez, aunque también existen posibilidades para Diego Campillo, Luis Romo y Brian Gutiérrez, quienes han formado parte de convocatorias recientes. Otros elementos como Bryan González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y Omar Govea también podrían ser considerados. Por eso, Gabriel Milito corre el riesgo de preparar la Liguilla sin una parte importante de sus titulares, aunque habrá que esperar la lista oficial para conocer cuántos futbolistas del Rebaño Sagrado deberán reportar con el Tri.

Chivas está dispuesto a escuchar ofertas por Hugo Camberos, pero solo de clubes europeos

El futuro de Hugo Camberos continúa generando incertidumbre debido a las pocas oportunidades que ha recibido bajo las órdenes de Gabriel Milito, una situación que provocó rumores sobre una posible mala relación entre el futbolista y el entrenador. Sin embargo, el periodista César Huerta, de AS México, reveló que Chivas estaría dispuesto a negociar la salida del extremo de 19 años, pero únicamente si llega una propuesta de algún club europeo. El reportero también descartó que exista un conflicto personal con Milito y aclaró que, hasta el momento, ningún equipo ha presentado una oferta concreta por el canterano. Además, Camberos tiene contrato con el Guadalajara hasta diciembre de 2028, por lo que la directiva mantiene el control sobre una posible negociación.

Hay dudas sobre la renovación de Hugo Camberos.

Efraín Álvarez confiesa cómo tiró un acuerdo con el América porque quería jugar en Chivas

Efraín Álvarez sorprendió al revelar que estuvo muy cerca de convertirse en jugador del América antes de recibir una propuesta del Guadalajara. Durante su participación en el podcast Cracks y Mortales, el mediocampista explicó que su representante prácticamente tenía cerrado el acuerdo con las Águilas cuando recibió una llamada de la directiva rojiblanca. Sin embargo, Álvarez no tuvo dudas y le pidió que negociara inmediatamente con Chivas, incluso sin preocuparse primero por conocer su salario. El futbolista confesó que siempre había soñado con vestir la camiseta rojiblanca y que su admiración por el equipo creció al ver el enorme apoyo que recibía durante sus visitas a Los Ángeles. Por eso, cuando apareció la oportunidad de llegar al Rebaño Sagrado, decidió dejar de lado la posibilidad de jugar con el América.