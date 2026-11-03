El atacante analizó el presente del Guadalajara y destacó el trabajo de Gabriel Milito para perfilar al equipo hacia el campeonato.

El Guadalajara se prepara para la recta final en busca de finalizar como superlíder, instancia en la que tendrá rivales complicados como León y Cruz Azul. En la previa al cierre de la fase regular, Cone Brizuela, campeón con Matías Almeyda, sabe muy bien cómo trabaja Gabriel Milito y explicó por qué están cerca de ser campeones de nuevo.

No hay ningún tipo de duda de que el Rebaño Sagrado es uno de los grandes candidatos al título por la forma de jugar, el estilo al momento de atacar y por ser, de momento, la valla menos batida. A su vez, es un hecho que mostró saber sufrir ante rivales de nivel como Rayados de Monterrey, que aprendió de lo sucedido contra el América y que mantiene un gran nivel futbolístico tras lo vivido contra Atlante.

De cara al choque contra León, Isaac Brizuela habló en exclusiva con Fox Sports, donde señaló por qué las Chivas de Gabriel Milito pueden ganar el título. “Ha encontrado una línea de saber equilibrar la juventud con algunos de experiencia. Eso ha ayudado demasiado”, explicó.

Brizuela volvió a hablar de las Chivas de Milito. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Estoy seguro de que Chivas, si no es este torneo, está muy cerca de alcanzar ese objetivo que es ser campeón porque me tocó ver el trabajo que realiza Milito, le encanta ser perfeccionista. Entonces, eso habla de lo comprometido que está, habla de la exitosa carrera que tuvo como jugador y que quiere igualarla como entrenador, y estoy seguro de que van por muy buen camino”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

El Guadalajara de Gabriel Milito volverá a tener acción en el Apertura 2026, cuando enfrente a León por la jornada 16 en el Estadio Akron. El partido será transmitido por FOX ONE y FOX+ desde las 20:10 del Centro de México.