Isaác Brizuela es uno de los jugadores que más tiempo vistió la camiseta de Chivas durante la última década, pues defendió los colores rojiblancos por más de 11 años, periodo en el que se convirtió en multicampeón y llegó a portar el gafete de capitán. Gracias a su entrega, compromiso y actuaciones dentro del terreno de juego, el Conejito se ganó el respeto de sus compañeros y el cariño de una buena parte de la afición del Guadalajara.

Sin embargo, los últimos momentos de Brizuela como futbolista del Rebaño Sagrado estuvieron lejos de ser los que habría deseado. Poco a poco fue perdiendo protagonismo hasta quedar prácticamente borrado de los planes del primer equipo, al grado de tener actividad únicamente con la categoría Sub-21. Finalmente, su contrato terminó y el extremo mexicano dejó la institución sin una despedida a la altura de lo que representó para el club durante tantos años.

Isaac Brizuela ahora juega en la “talacha”.

Si bien el Conejito dejó claro que no tenía intención de retirarse del futbol tras su salida de Chivas, desde entonces no ha encontrado un nuevo equipo y hasta ha participado en partidos de la llamada talacha. Este panorama hace que parezca complicado que pueda volver a tener actividad en el futbol profesional mexicano, al menos en la Primera División, aunque su historia con el Guadalajara todavía podría tener un capítulo más.

Y es que el propio Isaac Brizuela abrió la puerta a la posibilidad de tener un último baile con Chivas, aunque sería en un partido de despedida y no necesariamente como parte de un regreso al futbol profesional. Durante una entrevista, el exjugador rojiblanco fue cuestionado sobre esta posibilidad y dejó ver que le resultaría agradable, aunque también aclaró que no tiene ningún plan para organizarla y que tampoco ha hablado con Amaury Vergara sobre el tema.

La principal motivación de Brizuela para tener un partido de despedida sería poder decir adiós de una mejor manera a la afición rojiblanca, después de una salida que contrastó con la importancia que tuvo durante más de una década en la institución. No obstante, todavía está por verse si la directiva encabezada por Amaury Vergara considera organizarle un homenaje, pues hasta ahora no hay señales claras de que el club tenga contemplada esa posibilidad. Por lo pronto, el deseo del Conejito queda sobre la mesa y la decisión estará en manos de la directiva.

¿Qué títulos ganó Isaac Brizuela como jugador de Chivas?

Isaac Brizuela formó parte del equipo multicampeón de Matías Almeyda, una de las etapas más exitosas del Guadalajara en los últimos años. Durante ese periodo, el Conejito conquistó dos títulos de la Copa MX, una Liga MX, una Supercopa MX y la Concacaf Champions Cup, conocida entonces como Liga de Campeones de la Concacaf. En total, Brizuela puede presumir cinco títulos oficiales con el Rebaño Sagrado, varios de ellos conseguidos con una participación importante dentro de un plantel que volvió a colocar al club entre los protagonistas del futbol mexicano.