El equipo de Gabriel Milito se alista para enfrentar a Atlas por el Clásico Tapatío. Previo al partido el Cone Brizuela habló del Guadalajara.

Una de las constantes que mostró Chivas en el Apertura 2026 es dejar ir partidos en los segundos 45 minutos. A más de seis meses de su salida del equipo, Isaac Brizuela confirmó que no es una falta de resto físico para mantener la intensidad, sino que se debe a la falta de concentración para cerrar de la mejor manera los partidos.

Es un hecho que el equipo de Gabriel Milito marca la diferencia con el control de balón y una presión bien alta sobre el rival. Sin embargo, ante Toluca y Querétaro no pudo sacar un empate, mientras que frente a América dejó ir los tres puntos cuando ganaba con dos goles de diferencia gracias a las anotaciones de Bryan González y Ricardo Marín.

Quien sabe muy bien cómo es el entrenamiento de Gabriel Milito en Chivas es sin duda Isaac Brizuela. En diálogo con Historia Chivas, el Cone señaló que los malos segundos tiempos del Guadalajara no se deben a una falta de físico para afrontar con la misma intensidad, sino que es por falta de concentración.

Cone Brizuela habló de las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“A lo mejor bajó de intensidad el equipo Guadalajara. No sé si se cansen porque si ves la dinámica que ponen en el primer tiempo es impresionante, todos corren, ves a los extremos que bajan, ayudan a los laterales, a los carrileros”, analizó el exjugador del Guadalajara sobre el Rebaño Sagrado.

Y agregó: “Más bien es algo más de concentración. Yo creo, de convencimiento del jugador, pero estoy seguro que lo pueden hacer. Tienen también la parte física muy bien entrenada. Me tocó una pretemporada y fue de las más pesadas de mi carrera, así que no puede ser pretexto eso”.

Isaác Brizuela calentó el Clásico Tapatío

Por otro lado, en las últimas horas, Cone Brizuela dio polémica respuesta cuando le preguntaron que escudo pesa más ya que jugó en Atlas y Chivas. “Con los dos estoy agradecido porque aunque en Atlas estuve seis meses no dejó de ser trabajo y estoy agradecido con los que me dieron la oportunidad. En Chivas estuve once años, le tengo más cariño y obviamente me quedaría de este lado de Chivas“, contestó el Cone, entre risas, a Historia Chivas.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.