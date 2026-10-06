Chivas se alista para enfrentar a Atlas por el Apertura 2026. De cara al partido en el Estadio Akron, Cone Brizuela calentó el clásico con una picante declaración.

Chivas se alista para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío por el Apertura 2026. En medio de este contexto, Isaac Brizuela, exfutbolista de los Zorros, encendió el choque entre los rojiblancos y los rojinegros con una polémica respuesta al señalar que el escudo del Guadalajara pesa más.

El Guadalajara arrastra dos partidos sin victorias luego de haber empatado insólitamente contra América, mientras que ante Querétaro perdió por 2-0 en el Estadio Akron. Por esta razón, el equipo de Gabriel Milito necesita volver a ganar y llega una importante oportunidad cuando enfrente a los dirigidos por Hernán Crespo en el clásico de la ciudad.

En este escenario, Isaac Brizuela estuvo presente en un evento de cara al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas. Allí señaló que el escudo del Guadalajara pesa más que el de los rojinegros tras haber jugado seis meses en el clásico rival.

Cone Brizuela afirmó que pesa más el escudo de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Con los dos estoy agradecido porque aunque en Atlas estuve seis meses no dejó de ser trabajo y estoy agradecido con los que me dieron la oportunidad. En Chivas estuve once años, le tengo más cariño y obviamente me quedaría de este lado de Chivas“, contestó el Cone, entre risas, a Historia Chivas.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas?

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas por la jornada 11 del Apertura 2026 se llevará adelante en el Estadio Jalisco el próximo sábado 10 de octubre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por VIX.

Isaac Brizuela en Chivas