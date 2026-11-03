El exdirector deportivo del Guadalajara analizó el presente del equipo de Gabriel Milito y explicó por qué lo considera el máximo favorito al campeonato.

El próximo fin de semana, Chivas se juega una parte fundamental de su objetivo en la fase regular del Apertura 2026, debido a que una derrota o empate ante León los obliga a superar a Cruz Azul y esperar a saber qué sucede con el América en la última fecha. En medio de este contexto, Ricardo Peláez afirmó que su candidato número uno al título es el Guadalajara porque recuperó piezas importantes, tiene la valla menos vencida y cuenta con varias alternativas al momento de atacar.

No cabe ninguna duda de que el Guadalajara dio otro tipo de imagen desde la victoria contra Rayados de Monterrey, en la que demostró que está preparado para resistir ante rivales de mayor peso, especialmente porque venía de igualar ante el América, Atlas y Tigres, por lo que necesitaba dar un golpe en la mesa.

Tras lo sucedido en el Estadio Akron ante Atlante, Ricardo Peláez dio de qué hablar en ESPN porque afirmó que Chivas es su candidato número uno a quedarse con el título. El exdirectivo del Guadalajara señaló que ve al equipo de Milito alzando la 13 porque recuperó a varias piezas.

“Yo sí pongo al Guadalajara como serio candidato al título y lo pondría como número uno incluso en este momento porque viene recuperando jugadores, porque es la mejor defensiva por mucho del torneo, tiene 13 goles recibidos. Tiene dos contenciones fijos clavados, dos fierros que ayudan muchísimo a equilibrar al equipo. Juega con tres centrales permanentemente, pero luego se desprenden algunos de ellos y hacen goles como lo hace Romo, como lo hace Aguirre”, explicó.

Y agregó: “Tiene dos carrileros extraordinarios, Richy Ledezma está funcionando muy bien y no digamos Bryan González, que es maravilloso jugador cómo se incorpora al ataque. Tiene tres constructores muy buenos: el Piojo, que es de los mejores jugadores de la liga, Efraín, que ya recuperó su nivel, y Brian Gutiérrez, que también es un jugadorazo. Y tiene tres delanteros arriba, hoy está jugando Sandoval, tiene a Camberos, tiene mejor banca, tiene a Carrillo. Yo veo al Guadalajara, si tú ves la inercia con la que viene hace dos torneos con un gran cierre, hoy tendría el Guadalajara, continuando ese proyecto, que estar en la final y yo lo veo recuperando jugadores y jugando muy bien”.

A su vez, Peláez señaló que el Guadalajara tiene un gran estilo de juego que da gusto ver. “A mí me gusta verlo a uno o dos toques con una gran movilidad, y sí genera fútbol; quizás no esté concluyendo las jugadas como se requiere en contundencia, pero es el que mejor defiende… pero al Guadalajara lo pongo serio candidato al título”, analizó.

¿Cuándo se enfrentan Chivas y Cruz Azul?

Chivas recibirá a Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El encuentro se podrá seguir en vivo y en directo por Amazon Prime en territorio nacional, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por Telemundo.