A pesar de la victoria ante el Atlante, en la Liga MX son muchos los que afirman que el Guadalajara no es candidato al título porque no pudo contra el Toluca, el América, el Atlas y Tigres, mientras que lo vivido el último fin de semana fue una victoria ante un rival que ya estaba eliminado. Sin embargo, Oswaldo Sánchez, leyenda del Rebaño Sagrado, señaló que el Guadalajara de Gabriel Milito es candidato al título.

Mientras muchos afirman que el Guadalajara no está listo para pelear por el título, el conjunto de la Perla Tapatía se prepara para tener una dura prueba contra el León. Los rojiblancos esperan ganar y que las Águilas tropiecen para ser superlíderes de la tabla general, lo cual les dará ventaja deportiva en los Cuartos de Final y en una eventual Semifinal de la Liguilla.

En medio de este contexto, Oswaldo Sánchez volvió a ser noticia debido a que señaló que el Guadalajara es candidato al título. “Chivas sí lo veo candidato al título porque lleva una continuidad de trabajo y creo que tiene en este momento al mejor futbolista mexicano de los mexicanos, que es el Piojo Alvarado, un tipo que te hace diferencia, que ha crecido mucho después del Mundial, mandado por su entrenador, que es un tipo que juega bien, que de repente te puede jugar con línea de cinco con carrileros que llegan muy bien por los costados, de repente con línea de cuatro con buenos centrales de buena salida”, expresó.

Oswaldo Sánchez respaldó a Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Creo que es un equipo que le puede dar pelea a cualquiera: al América, al Toluca, que son los que siempre están ahí peleando. Mira, aún al campeón del mundo le puede faltar algo, ¿no? Me queda claro que todos los equipos necesitan mejorar en muchas áreas. En específico, si me preguntas de Chivas, ser más certeros en la definición pudiera ser una de las aristas que pudiera mejorar, pero te repito, yo lo veo como candidato al título sin lugar a dudas”.

Oswaldo Sánchez respaldó a Gabriel Milito

A su vez, Oswaldo Sánchez destacó el trabajo de Gabriel Milito y Amaury Vergara en Chivas. “Le cambió la cara al equipo, venían con procesos desde Hierro en la zona directriz en donde las cosas le invertían mucha lana, Amaury siempre había soltado la posibilidad de que esta gente coordinara y desde que llegó Milito parece que todo se amalgamó”, explicó.

Y añadió: “Me gusta mucho la salida de jugadores jóvenes; ahí está el caso de Sandoval, que desde mi punto de vista también es otro de los que han despuntado muchísimo en este torneo. Hay que cuidarlos porque de repente también estar en Chivas y que tengas buenos torneos a veces pueden perderse rápido, pero creo que Diego ha sido muy coherente y los ha llevado de buena forma”.

¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y, de esta manera, comienza a pensar cómo cerrar primero o segundo en la tabla general. De momento, el Rebaño Sagrado tiene seguro su lugar en los Cuartos de Final y, por ser segundo, estaría enfrentando a León en la Fiesta Grande, ya que se ubica en la séptima posición.