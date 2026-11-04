Es un hecho que las Chivas de Gabriel Milito son grandes candidatas al título en el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Ricardo La Volpe es noticia en Argentina porque habló sobre el buen trabajo del timonel rojiblanco al frente del Guadalajara, lo que genera motivos para tentar al estratega desde su nación.

Es un hecho que las Chivas de Gabriel Milito son grandes candidatas al título en el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Ricardo La Volpe es noticia en Argentina porque habló sobre el buen trabajo del timonel rojiblanco al frente del Guadalajara, lo que genera motivos para tentar al estratega desde su nación.

A lo largo del último año y medio no han parado de surgir rumores sobre la posibilidad de que el director técnico del Rebaño Sagrado regrese a su país para dirigir a Independiente, club que lo formó, o a River Plate. Cabe destacar que, en las últimas 24 horas, se supo que el conjunto millonario tiene en carpeta a Milito, pero que el técnico ya dijo que no.

Mientras se espera que Chivas haga oficial la renovación de Gabriel Milito, en Argentina se comienza a hacer eco del trabajo del timonel rojiblanco en el equipo más grande de México. Ricardo La Volpe, extécnico del Guadalajara, destacó en AZZ, programa de streaming deportivo, el gran trabajo que lleva adelante el estratega con puro futbolista mexicano.

Ricardo La Volpe destacó el trabajo de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Me encanta cómo ataca. Yo estuve acá (en Argentina) hablando fácil con él 4 o 5 horas. Por eso fue; cuando vino ya lo conocía yo a Milito. Él juega la línea de tres como juegan algunos acá, ya dos volantes, los dos laterales se hacen en extremo, dos enganches —los dos Riquelmes— y un nueve”, comentó el Bigotón.

Y agregó: “Por ejemplo, sale Aguirre, que es un central que se llama Aguirre; lo vienen a apretar el cuarto volante a Ledezma, que es el lateral volante, y ahí tiene a Alvarado, que sería el tercer jugador. Este (el Piojo) tira y generalmente a este lo marca alguien que no corra. ¿Qué pasó en el campeonato pasado? ¿Por qué no sale campeón? Entró muy bien a la Liguilla, pero se le ocurre a (Javier) Aguirre un mes de concentración antes del Mundial y los jugadores que estaban en la selección no fueron a la Liguilla. Ahora lo vamos a ver”.

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Gabriel Milito ya rechazó a River Plate

En medio de este contexto, Nicolás Distassio, periodista de F12, confirmó en ESPN Argentina que River Plate tiene a Gabriel Milito en carpeta, pero que el técnico de Chivas lo rechazó. “Con Domínguez sé que en su momento hablaron. Con Milito creo que también, pero Milito fue determinante y dijo que no”, explicó el periodista argentino.