La victoria contra el América en Estados Unidos le sirvió a Gabriel Milito para encontrar soluciones en un equipo que tenía bajas importantes por lesión como la de Bryan González. Leonel Calderón tomó el lugar del Cotorro en el Clásico Nacional y en el Apertura 2026 fue titular en tres partidos, uno de ellos ante el Atlas, y tras su debut en la Liga MX recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana Sub-20.

Uno de los puntos en los que se ha caracterizado Chivas a lo largo de 2026 es haber sido la base de la Selección Mexicana Mayor, Sub-23 y Sub-20. En la mayoría de las Fechas FIFA, el Rebaño Sagrado no tuvo problema en aportar jugadores para que cada uno de los entrenadores trabaje con la mayor comodidad de cara a los diferentes compromisos que tendrán en los próximos meses.

En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado está muy al tanto de lo que sucederá en las próximas horas debido a que Rafa Márquez confirmará que Chivas será la base de la Selección Mexicana Mayor en la Nations League. A su vez, Alex Diego ya dio a conocer que el Guadalajara lo será en la Sub-20 con el llamado de ocho jugadores, de los cuales cinco ya forman parte del primer equipo de Gabriel Milito.

Leonel Calderón convocado a la Selección Mexicana Sub-20 por primera vez. (Foto: IMAGO7)

Uno de ellos es Leonel Calderón, canterano de 19 años que debutó oficialmente en la Liga MX ante el Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Tras sumar 167 minutos en la Primera División, se ganó su primera convocatoria a la Selección Nacional de México. Sin duda, un motivo de orgullo para el Guadalajara, porque nuevamente aciertan con fichar a un diamante en bruto en Tijuana, reconocen a las fuerzas básicas de Verde Valle por terminar de formarlo y a Gabriel Milito por confiar en un jugador que se destacó ante los titulares del América en Estados Unidos.

Imagen generada por CHATGPT.

La situación de Hugo Camberos en la Selección Mexicana

Uno de los jugadores que no será tenido en cuenta por Rafa Márquez en la Selección Mexicana es Hugo Camberos, ya que fue citado por Alex Diego a la Sub-20. Es una decisión llamativa para el atacante de Chivas porque no hay otro revulsivo como él en la Liga MX, mientras que el Guadalajara da seguimiento a su participación en la gira que se llevará adelante por Chile.

¿Cuándo y dónde jugará Hugo Camberos con la Selección Mexicana Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a su par de Chile los próximos 13 y 16 de noviembre a las 12:00 del Centro de México en territorio andino. Para esta gira, Alex Diego decidió convocar a Sebastián Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Leonel Calderón, Diego Covarrubias, Gael García Ortega, Samir Inda y Hugo Camberos.