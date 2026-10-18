Las alarmas comienzan a encenderse en Chivas después de sumar cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esta vez, el Guadalajara empató en el Estadio Akron ante Tigres, un rival al que logró dominar por varios lapsos, pero sin traducir ese control en una ventaja suficiente en el marcador. A pesar de la preocupación por los resultados, también hubo noticias positivas para el Rebaño, como el primer gol de Jordan Carrillo con la camiseta rojiblanca, justo después de una semana en la que su falta de oportunidades estuvo en el centro de la conversación.

La combinación de resultados de la Jornada 12 mantiene a Chivas en el cuarto lugar de la tabla

Los resultados de la Jornada 12 permitieron que el Guadalajara se mantuviera, de manera momentánea, en el cuarto puesto de la clasificación general con 20 puntos. Sin embargo, la racha de cuatro encuentros sin ganar comienza a generar preocupación entre los rojiblancos, pues el equipo no ha conseguido aprovechar sus oportunidades para acercarse a los primeros puestos. Pese a ello, la diferencia todavía es remontable: Chivas se encuentra a solamente cuatro unidades del América, líder de la competencia, por lo que volver a sumar de a tres será fundamental para no comprometer su posición en las próximas jornadas.

Chivas sorprendió con otra lesión antes del partido contra Tigres, esta vez de Omar Govea

Antes del encuentro frente a Tigres, el Guadalajara publicó su convocatoria con algunas novedades que llamaron la atención de los aficionados. Entre ellas destacó la ausencia de Omar Govea, quien se habría sumado a la lista de lesionados del equipo debido a una molestia muscular que le impidió estar disponible para el compromiso. Esta situación también podría explicar por qué el mediocampista no habría tenido actividad durante el partido ante América en la Fecha FIFA, mientras que frente al Atlas tampoco podía jugar debido a una suspensión. La baja de Govea representa otro contratiempo para Milito, que sigue lidiando con las ausencias en una etapa en la que Chivas necesita recuperar regularidad cuanto antes.

Leonel Calderón sufrió una dura entrada de Juan Brunetta y salió del campo después

En los minutos finales del primer tiempo, Leonel Calderón protagonizó una de las acciones más polémicas del partido. Después de disputar la posición con Juan Brunetta y ganarle la pelota, el juvenil rojiblanco recibió una fuerte plancha por la espalda del futbolista argentino, cerca de la línea lateral. La acción fue sancionada con tarjeta roja por el árbitro central, Fernando Hernández, quien no cambió su decisión pese a las protestas desde la banca de Tigres. Aunque en un primer momento no parecía tratarse de una lesión de gravedad, Calderón terminó saliendo del terreno de juego minutos después para dejar su lugar a Bryan González, quien recientemente regresó de una lesión.

Gabriel Milito enciende las alarmas al evitar hablar de su renovación de contrato

Otro tema que genera incertidumbre alrededor del Guadalajara es el futuro de Gabriel Milito. Durante la conferencia de prensa posterior al empate contra Tigres, el entrenador argentino fue cuestionado sobre una posible renovación, pero prefirió no profundizar y respondió: “No es momento para hablar de esa situación”. Milito llegó al banquillo rojiblanco para el Apertura 2025 con un contrato por dos años, por lo que su vínculo con el club termina en el verano de 2027. Aunque desde hace meses han surgido versiones periodísticas sobre la intención de la directiva de extender su estancia, hasta ahora no se conocen avances concretos en las negociaciones con el estratega o su entorno.

Tras estar en el centro de la conversación por sus pocos minutos, Jordan Carrillo anota su primer gol con Chivas

Jordan Carrillo encontró una buena manera de responder a las críticas que recibió durante la semana. La anotación llegó después de una jugada por la banda izquierda, en la que Diego Campillo envió un centro que fue desviado por el Cotorro, situación que desconcertó a la defensa de Tigres. El atacante rojiblanco aprovechó el espacio y apareció en el primer poste para empujar el balón al fondo de las redes ante la salida de Nahuel Guzmán. El primer gol de Carrillo con Chivas llega en un momento importante, pues días antes había sido cuestionado por una imagen en la que se le vio sentado durante el festejo del gol contra Atlas, lo que alimentó la conversación sobre su actitud y la falta de oportunidades que había recibido.