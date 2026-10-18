Gabriel Milito llegó a Chivas en el verano de 2025, firmando un contrato por dos temporadas en un movimiento con el que la directiva rojiblanca buscaba cambiar el rumbo del equipo. El Guadalajara necesitaba un entrenador con carácter, una idea de juego definida y capacidad para construir un proyecto que le permitiera volver a pelear por el título. Desde entonces, el estratega argentino ha encabezado una nueva etapa en el Rebaño Sagrado, aunque su continuidad más allá de la temporada 2026-2027 todavía no está asegurada.

Aunque tanto dentro del club como entre buena parte de la afición parece existir una percepción positiva del trabajo de Milito, la falta de avances públicos sobre su renovación comienza a generar preocupación. Después del empate contra Tigres, el entrenador fue cuestionado sobre el tema, pero evitó profundizar y aseguró que no era el momento de hablar de esa situación. Su respuesta volvió a encender las dudas sobre su futuro en Guadalajara, especialmente porque su contrato ya se acerca a la recta final.

Milito ha señalado anteriormente que no acostumbra escuchar ofertas de otros equipos mientras tiene contrato vigente. Sin embargo, a su vínculo con el Guadalajara le quedan poco más de seis meses de competencia, y en Independiente de Avellaneda ya han surgido voces que verían con buenos ojos su regreso. El entrenador rojiblanco no es un desconocido para el conjunto argentino, pues fue una figura del club durante su etapa como futbolista, por lo que su posible retorno tendría un significado especial para los aficionados del Rojo.

Uno de los personajes que se ha pronunciado sobre esta posibilidad es Sergio Agüero, otro referente de Independiente. El exdelantero dejó ver que existe interés en volver a ver a Milito vinculado con el equipo de Avellaneda, una postura que alimenta las especulaciones sobre su futuro. Aunque esto no significa que haya negociaciones confirmadas ni que el técnico tenga decidido marcharse de México, el interés por su regreso al futbol argentino aparece justo cuando su renovación con Chivas sigue sin concretarse.

Por ahora, Gabriel Milito tiene contrato para dirigir al Guadalajara durante lo que resta del Apertura 2026 y el Clausura 2027. No obstante, si las conversaciones para extender su vínculo no llegan a buen puerto, la directiva rojiblanca tendrá que comenzar a evaluar alternativas para el banquillo. La decisión también es importante desde la planeación deportiva, pues definir quién estará al frente del equipo permitirá organizar con tiempo los fichajes y las necesidades de la próxima temporada, en lugar de esperar hasta que la continuidad del entrenador se convierta en una urgencia.

Chivas sí ha hecho esfuerzos por renovar a Gabriel Milito

La falta de una renovación no necesariamente significa que la directiva del Guadalajara haya dejado de trabajar en ella. Desde hace varios meses han circulado reportes sobre los intentos del club por ampliar el contrato de Milito, aunque no se han dado a conocer públicamente todos los detalles de las conversaciones. Las diferencias podrían estar relacionadas con cuestiones como la duración del nuevo vínculo o las condiciones económicas, pero no existe información suficiente para asegurar que ese sea el motivo. Aun así, los reportes sobre los esfuerzos de Chivas contrastan con la falta de avances confirmados y mantienen abierta la duda sobre qué tan convencido está el entrenador de continuar su proyecto en México.