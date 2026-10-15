Ante la ola de rumores que lo ponen con un pie fuera del Guadalajara, el mediocampista volvió a lanzar un mensaje de amor y compromiso por el Rebaño.

Chivas suele ser el epicentro de chismes para desestabilizar al equipo en los momentos de alta tensión, en donde uno de los rumores que más ha sacudido a la afición del Rebaño fue sobre la posibilidad de que Brian Gutiérrez saliera en diciembre debido a temas de inseguridad en México.

En las semanas recientes se ha mencionado que una persona cercana al mediocampista mexico-estadounidense habría sido víctima de la delincuencia en Guadalajara, por lo que habría solicitado salir de la institución en la próxima ventana de transferencias, versión que fue desmentida por el reportero César Huerta hace unas horas.

Sin embargo, en esta ocasión fue el propio Brian Gutiérrez quien dejó entrever que se mantiene cien por ciento concentrado en el chiverío, en donde dejó en claro que sigue trabajando para recuperar su mejor versión futbolística, ya que quiere “dar todo” para la escuadra tapatía y así lo demostró en el Clásico Tapatío contra Atlas.

“Sí, creo que poquito (le ha costado trabajo el Apertura 2026). Igual siempre estoy trabajando, siempre quiero mejorar y quiero dar todo para este club (…) Es un Clásico que se tiene que jugar de la mejor manera y creo que fue un partido que gocé mucho, que luché mucho y creo que me fue muy bien”, explicó el mediocampista en entrevista con Telemundo Deportes.

Brian Gutiérrez quiere volver a la Selección Mexicana

El futbolista de las Chivas fue cuestionado sobre su deseo de regresar a la Selección Mexicana ahora con Rafael Márquez a la cabeza, en donde admitió que le ilusiona volver a portar el jersey del Tricolor después de haber participado en la Copa del Mundo 2026.

“¿A quién no le va a gustar ir a la Selección? La Selección es un privilegio, es un sueño para mí. Cada vez que me pongo la camiseta, es con mucho orgullo”, concluyó el futbolista del Guadalajara.

Los números de Brian Gutiérrez en Chivas