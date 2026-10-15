Chivas tiene la mirada puesta en Tigres y en su partido de la Jornada 12 del Apertura 2026, que se disputará en el Estadio Akron, pero el entorno rojiblanco también ha dado de qué hablar por otros temas. Desde los rumores sobre posibles salidas de jugadores en el mercado de invierno hasta las constantes lesiones que han obligado a Gabriel Milito a recurrir a las Fuerzas Básicas, sin olvidar las recientes declaraciones de Alan Pulido sobre su salida del club, la actualidad del Guadalajara está marcada por varias noticias que mantienen pendiente a la afición.

Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez no tienen intención de irse de Chivas

En medio de los rumores sobre posibles movimientos en el próximo mercado de fichajes, Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez no tendrían intención de abandonar el Guadalajara. De acuerdo con información compartida por el periodista César Huerta en su canal de YouTube, Álvarez sí estaría incómodo por no tener la titularidad asegurada, pues quiere jugar con mayor regularidad, pero no ha solicitado salir del equipo. En el caso de Gutiérrez, el comunicador señaló que tampoco existe una petición para negociar con algún club de la MLS o de otra liga, ni una oferta presentada por su representante. De esta manera, por ahora no habría señales concretas de que alguno de los dos futbolistas esté buscando su salida de Chivas, pese a las versiones que han circulado en los últimos días.

Armando González vuelve a jugar este jueves en Europa League: visitará al Olympique de Marsella

Armando González tendrá una nueva oportunidad de demostrar su capacidad con el Olympiacos en un compromiso de exigencia europea, cuando el conjunto griego visite al Olympique de Marsella en la Europa League. El encuentro representa una prueba importante para la Hormiga, que buscará demostrar que puede competir ante rivales de jerarquía internacional y seguir ganando protagonismo en su nuevo equipo. El partido está programado para este jueves 15 de octubre a la 1:00 p. m., tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Claro Sports Premium, además del seguimiento de Rebaño Pasión.

Luis Gabriel Rey da sin querer las posibles fechas de regreso de Bryan González y José Castillo

Las lesiones han obligado a Gabriel Milito a modificar constantemente su defensa, pero el Guadalajara podría recuperar pronto a dos elementos importantes. Durante sus declaraciones, Luis Gabriel Rey explicó que el equipo trabaja para llegar en buenas condiciones a sus próximos tres compromisos y sus palabras apuntarían a que Bryan González y José Castillo están cerca de volver a estar disponibles, aunque no necesariamente para el partido contra Tigres. Ambos jugadores ya estarían recuperados, pero el cuerpo técnico preferiría darles más tiempo para reintegrarse a la alta competencia y reducir el riesgo de una recaída. Por ello, su regreso podría producirse en alguno de los siguientes encuentros, dependiendo de cómo evolucionen durante los entrenamientos.

Alan Pulido acusa malos tratos de Chivas y asegura que incluso pudo haber demandado al club

Alan Pulido volvió a generar polémica al revelar que él y Erick Gutiérrez pudieron haber demandado a Chivas por las condiciones en las que entrenaron durante la etapa final de su relación con el club. En su podcast Puliendo Talentos, el delantero explicó que ambos fueron apartados de la dinámica habitual del primer equipo y denunció situaciones que, desde su perspectiva, contravenían las disposiciones destinadas a proteger los derechos de los futbolistas. Entre sus señalamientos también mencionó que les habrían negado un portero para entrenar y que debían trabajar por las tardes, cuando el calor en Guadalajara era más intenso. Sin embargo, Pulido aseguró que decidió no emprender acciones legales porque no quería perjudicar al Guadalajara.

Guillermo Martínez manda mensaje de respeto a Chivas, con advertencia incluida

Del lado de Tigres, Guillermo Martínez también habló sobre el próximo compromiso ante Chivas y dejó claro que, independientemente del momento que atraviese cada equipo, enfrentar a un rival como el Rebaño Sagrado siempre exige máxima concentración. El delantero reconoció que el Guadalajara cuenta con una jerarquía que no debe subestimarse, incluso si llega al partido con varias bajas por lesión. Además, consideró que este tipo de encuentros tienen una importancia especial y deben afrontarse como una final, más allá de la posición que ocupen los equipos en la tabla general.