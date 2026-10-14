Alan Pulido volvió a quedar en el centro de la polémica por su salida de Chivas, luego de revelar nuevos detalles sobre la forma en que terminó su segunda etapa con el Guadalajara. Durante sus últimos meses como rojiblanco, el delantero estuvo completamente apartado de la dinámica del primer equipo, al grado de que dejó de entrenar junto al resto de sus compañeros. Según ha contado el propio futbolista, compartía las instalaciones de Verde Valle únicamente con Erick Gutiérrez, quien también había perdido protagonismo dentro del plantel.

La relación entre Pulido y la directiva rojiblanca ya se encontraba deteriorada desde varios meses antes de su salida. Finalmente, su etapa en el club terminó después de que dejara de presentarse a los entrenamientos, una situación que abrió la puerta a la rescisión de su contrato. Además, el delantero tenía uno de los salarios más elevados de la plantilla, aunque su rendimiento durante su regreso estuvo lejos de las expectativas, por lo que su permanencia ya generaba cuestionamientos entre la afición del Guadalajara.

Sin embargo, el exdelantero todavía tenía detalles por revelar sobre cómo vivió sus últimos meses en el equipo. Durante su participación en el podcast Puliendo Talentos, Pulido habló sobre las condiciones en las que tuvo que entrenar y aseguró que tanto él como Erick Gutiérrez tuvieron motivos para emprender acciones legales contra el club. Según su versión, ambos pudieron demandar a Chivas porque consideraban que el trato recibido contravenía las disposiciones de la FIFA destinadas a proteger los derechos de los futbolistas, una declaración que vuelve a poner sobre la mesa la polémica forma en que se manejó su salida.

Entre las situaciones que denunció Pulido se encuentran la separación de los entrenamientos del primer equipo y el hecho de no haber sido llevado a la pretemporada. También relató que tanto él como Gutiérrez solicitaron un portero para poder realizar sus ejercicios, pero que la petición habría sido rechazada por los directivos rojiblancos. A esto se sumaba que, según su testimonio, tenían que entrenar por las tardes, en las horas de mayor calor en Guadalajara, condiciones que el exdelantero considera que fueron parte del maltrato que recibió durante la etapa final de su contrato.

A pesar de todo, Pulido aseguró que decidió no demandar al Guadalajara porque no quería perjudicar al club, por lo que prefirió dejar las cosas como estaban. Sus declaraciones representan un nuevo capítulo en una salida que ya había generado controversia, especialmente después de que también cuestionara el manejo del plantel durante la etapa de Gabriel Milito. Ahora, sus críticas apuntan directamente a las decisiones de la directiva rojiblanca, aunque su etapa final en el equipo también estuvo marcada por cuestionamientos sobre su compromiso y su rendimiento. De esta manera, la relación entre el delantero y Chivas vuelve a dar de qué hablar, incluso después de que ambas partes separaran sus caminos.

Alan Pulido quiere seguir ligado a Chivas y participará en un partido de leyendas

A pesar de sus quejas sobre la forma en que terminó su etapa en el Guadalajara, Alan Pulido parece dispuesto a mantener su vínculo con Chivas. Joel ‘Tiburón’ Sánchez reveló que el delantero participará en un partido de leyendas del equipo rojiblanco, programado para este sábado 17 de octubre. Su presencia sería una muestra de que, más allá de las diferencias que mantiene con la directiva por lo ocurrido durante su salida, Pulido conserva una conexión con el club y está dispuesto a volver a vestir sus colores en un encuentro especial para la afición.