El histórico jugador con el dorsal '100' alabó la ideología futbolística que propone el entrenador argentino y que le recuerda al timonel neerlandés.

Adolfo Bautista es uno de los jugadores más importantes y emblemáticos que ha tenido Chivas en el siglo XXI, no solamente por su calidad y ser campeón con la generación del Apertura 2006, sino también por su profundo amor por la institución que sigue presumiendo día tras día.

Es por eso que al ser cuestionado sobre el proyecto del Guadalajara actual bajo la tutela de Gabriel Milito, el Bofo admite su ilusión y agrado por el estilo de juego, en donde aseguró que le recuerda al estilo que implementó Hans Westerhof durante su estadía en el banquillo rojiblanco.

“Esperemos que sí. A mí me gusta cómo están jugando. Se me figura cuando estaba Hans Westerhof, que le gustaba ir al ataque y meter cinco o seis goles, aunque te metieran dos o tres, pro salíamos con la victoria.

“Lo veo parecido este tipo de futbol. Esperemos que le den tiempo al técnico y va a conseguir los campeonatos“, declaró el exjugador rojiblanco en un evento en la ciudad de Guadalajara.

Bofo Bautista sueña con hacer campeón a Chivas desde el banquillo

“Creo que quedamos a mano, pero el orgullo y el cariño que le tengo a la institución, quisiera en un futuro poder dirigir a esta gran institución y darle campeonatos (…) No levanto la mano, primero hay que trabajar, son procesos. Gracias a Dios ya terminé la carrera de entrenador y estoy enfocado en eso, en un futuro poder dirigir en Chivas”, concluyó Bautista.

¿Cómo le fue a Hans Westerhof en Chivas?

El neerlandés llegó para implementar una nueva metodología en las fuerzas básicas de Chivas, proyecto que poco a poco fue produciendo muchos jugadores que en el futuro se convirtieron en leyenda; sin embargo, ante la crisis de resultados con Eduardo de la Torre, Jorge Vergara decidió mandarlo como entrenador del primer equipo a mediados del Apertura 2003.

Debido a los buenos resultados obtenidos con el Guadalajara, la directiva lo ratificó durante el Clausura 2004, en donde empató el récord de puntos de 34 unidades que había impuesto Ricardo Ferretti; sin embargo, no logró ser campeón tras perder la Final contra los Pumas en la tanda de penaltis, en donde Rafael Medina falló el tiro decisivo.

Los números de Hans Westerfof en Chivas