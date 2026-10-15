Al inicio del Apertura 2026, había mucho optimismo alrededor de Chivas por la calidad de su plantel, tanto por los futbolistas que se mantuvieron del torneo anterior como por las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Ambos llegaron al Guadalajara después de destacar con sus respectivos equipos: el primero venía de una buena etapa con Pumas, mientras que el segundo había firmado una destacada temporada con Xolos. Por ello, se esperaba que los dos refuerzos elevaran el nivel competitivo del Rebaño Sagrado y se convirtieran en piezas importantes para Gabriel Milito.

Sin embargo, la realidad de ambos futbolistas está muy lejos de las expectativas que generaron a su llegada. Hasta ahora, ni Carrillo ni Castañeda han conseguido consolidarse cuando les toca jugar y, además, han tenido muy pocas oportunidades para demostrar su calidad. Los dos acumulan una cantidad reducida de minutos y apenas unas cuantas titularidades, una situación que comienza a generar dudas sobre el papel que tendrán en el proyecto rojiblanco.

Al respecto, el periodista de TV Azteca David Medrano habló sobre la complicada situación que atraviesan los dos refuerzos. El analista reconoció que las expectativas que existían alrededor de ellos no se han cumplido, pues tanto él como muchos aficionados esperaban que sus incorporaciones ayudaran a potenciar al Guadalajara. Sin embargo, el rendimiento y la participación que han tenido hasta el momento lo llevaron a admitir que se equivocó en sus pronósticos, pues ninguno ha logrado convertirse en el refuerzo determinante que se esperaba.

Durante el análisis también surgió el debate sobre la responsabilidad de Gabriel Milito en esta situación. Medrano y otros comentaristas de TV Azteca, como Omar Villa Villa y Christian Martinoli, señalaron la falta de oportunidades como uno de los factores que han limitado a los recién llegados. No obstante, también destacaron un problema que enfrentan varios futbolistas del Rebaño: la competencia interna es sumamente intensa y el entrenador suele realizar pocas rotaciones, situación que complica que quienes no forman parte de su alineación habitual puedan sumar minutos y pelear por un puesto.

En ese sentido, los analistas apuntaron que Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Omar Govea, Brian Gutiérrez e incluso Fernando González atraviesan un mejor momento futbolístico que los dos refuerzos. Esto ayuda a entender por qué Carrillo y Castañeda no han conseguido más participación, pues tienen por delante a jugadores que actualmente parecen ofrecer mayores garantías al cuerpo técnico. Sin embargo, también queda una pregunta sobre la mesa: si no reciben minutos para demostrar su nivel, ¿cómo pueden ganarse un lugar en el equipo?

Es falso que Kevin Castañeda reciba más oportunidades que Jordan Carrillo

Una de las ideas que se ha extendido entre los aficionados, y que también surgió durante el análisis de TV Azteca, es que Kevin Castañeda ha recibido más oportunidades para mostrarse, mientras que Jordan Carrillo prácticamente no ha tenido participación. Sin embargo, los números del Apertura 2026 cuentan una historia diferente: el exjugador de Pumas suma 281 minutos, mientras que Castañeda acumula 216. Aunque el mediocampista procedente de Xolos ha disputado ocho partidos, frente a los siete de Carrillo, este último ha sido titular en tres ocasiones, mientras que Kevin solamente ha iniciado dos encuentros. La diferencia no es demasiado amplia, pero sí contradice la percepción de que Castañeda ha tenido más oportunidades que su compañero.