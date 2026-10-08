El refuerzo del Guadalajara por fin estaría retomando su mejor versión futbolística y en el interior del Rebaño ya lo tendrían más considerado para jugar.

La afición de Chivas está agotando su paciencia con los refuerzos que llegaron para este Apertura 2026 a apuntalar al plantel rojiblanco, ya que tanto Kevin Castañeda como Jordan Carrillo han estado lejos de los niveles que registraron hace unos meses con sus anteriores equipos; sin embargo, habría novedades en torno al exjugador de Xolos.

El reportero de ESPN, Diego Yvey, destapó que el motivo del mal arranque de torneo de Kevin Castañeda fue una lesión en la rodilla que sufrió al arranque del semestre; sin embargo, le estaría llenando el ojo a Gabriel Milito durante los entrenamientos recientes, por lo que podría empezar a recibir más oportunidades.

“En el caso del medio campo, por Omar Govea, está entre Brian Gutiérrez y Kevin Castañeda (…) Pregunté por qué no ha tenido los minutos constantes, contemplando que llegó como un refuerzo importante después de su participación en los Xolos de Tijuana.

“Me comentaban que recién llegó a Chivas y presentó molestias en su rodilla. Recordando que fue lo que le causó baja en el Juego de las Estrellas contra la MLS. De ahí, su actividad fue de menos a más.

“A Gabriel Milito le ha gustado el trabajo, el desempeño que ha realizado en los entrenamientos y me indican que está en buenas condiciones y ya es situación de que le den la oportunidad y los minutos para que responda en la cancha“, explicó el reportero en Futbol Picante.

Los números de Kevin Castañeda en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.