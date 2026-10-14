Jordan Carrillo no ha jugado ni el 30% de minutos con Chivas, por lo que hay que analizar su desempeño en el torneo.

Jordan Carrillo se ha convertido en uno de los protagonistas de la polémica en Chivas durante los últimos días, luego de que se viralizara una fotografía en la que aparece con un evidente gesto de molestia mientras sus compañeros celebraban el gol del empate ante Atlas en el Clásico Tapatío. El atacante rojiblanco se quedó sin minutos en ese encuentro y su reacción ha generado cuestionamientos sobre su actitud. Ahora, queda por ver si lo ocurrido podría afectar sus oportunidades de jugar bajo las órdenes de Gabriel Milito, un entrenador que ha defendido sus decisiones y que exige compromiso a todos sus futbolistas.

Sin embargo, más allá de lo que pueda pensar Gabriel Milito sobre su reacción, la molestia de Jordan Carrillo también puede entenderse por el protagonismo que tenía antes de llegar al Guadalajara. El atacante venía de ser una figura con Pumas durante el Clausura 2026, torneo en el que se consolidó como titular y tuvo un papel importante en el camino del equipo universitario hasta la final. Por ello, pasar de tener un rol protagónico a recibir pocas oportunidades con Chivas representa un cambio importante para un futbolista que seguramente esperaba mantener su crecimiento y demostrar su calidad en el Rebaño Sagrado.

Jordan Carrillo ha visto la mayoría de los partidos desde la banca.

Además, las estadísticas de Jordan Carrillo muestran que tiene argumentos futbolísticos para aspirar a una mayor participación. Al comparar sus números con los de otros mediocampistas ofensivos y extremos de la Liga MX, ajustándolos a los minutos disputados, el rojiblanco es mejor que el 95% de los jugadores con mejores registros de regates exitosos, pases acertados y tiros sin contar penales, además de ubicarse en el 20% con más recuperaciones. Estos indicadores sugieren que, cuando está en el terreno de juego, Carrillo tiene capacidad para superar rivales, recuperar balones y buscar ocasiones de peligro, por lo que su aporte no debería medirse únicamente por sus goles o asistencias.

Por otro lado, hay aspectos del juego de Carrillo en los que necesita mejorar, especialmente en la calidad y la efectividad de sus remates. Sus registros de goles esperados y peligrosidad de los tiros lo colocan entre los jugadores con peores números en esas métricas dentro de su posición. Además, presenta cifras reducidas de asistencias esperadas, un indicador que permite estimar la calidad de las oportunidades de gol que genera para sus compañeros, independientemente de que ellos metan gol o no. En otras palabras, aunque tiene recursos para participar en la construcción ofensiva, necesita transformar esa actividad en acciones que realmente marquen una diferencia en el marcador.

Ahora queda por ver qué sucederá con Jordan Carrillo durante los próximos compromisos del Guadalajara. La próxima semana habrá Fecha Doble en la Liga MX, un calendario que podría abrir la puerta para que Gabriel Milito reparta minutos entre más futbolistas y le dé una nueva oportunidad al atacante. Para Carrillo, será importante aprovechar cualquier oportunidad que reciba y demostrar que puede tener un peso mayor en el funcionamiento ofensivo de Chivas. Su calidad individual puede ayudarlo a competir por un lugar, pero deberá acompañarla con mayor efectividad y una actitud que le permita recuperar la confianza del cuerpo técnico.

Habrá que ver también si recibe un castigo por su actitud con Gabriel Milito

Para cualquier futbolista es normal sentir frustración cuando no tiene minutos o cuando sale de cambio, algo que forma parte de la competencia por un puesto dentro de un equipo. Gabriel Milito conoce perfectamente esa dinámica, aunque también espera que sus jugadores mantengan el compromiso con el grupo, independientemente de su situación individual. Por eso, habrá que ver cómo interpreta el entrenador la reacción de Jordan Carrillo y si esta tiene alguna consecuencia en sus próximas convocatorias.

El antecedente de Erick Gutiérrez, quien perdió protagonismo hasta quedar prácticamente fuera de los planes del técnico, alimenta las dudas sobre lo que podría ocurrir. Sin embargo, por ahora no se puede asegurar que Carrillo vaya a recibir un castigo deportivo, y sus siguientes oportunidades serán importantes para conocer el lugar que realmente ocupa dentro del proyecto rojiblanco.