Mientras que en la línea defensiva Chivas tiene serios problemas para encontrar a sus titulares debido a las constantes lesiones, en el medio campo ocurre todo lo contrario: hay varios jugadores peleando por tener más minutos, tanto en los partidos como en los entrenamientos que los aficionados no alcanzamos a ver.

Uno de ellos es Brian Gutiérrez, quien pudo ser titular el sábado pasado ante el Atlas por la ausencia de Omar Govea y respondió con un partidazo que incluso fue elogiado por Gabriel Milito en conferencia de prensa. El técnico explicó que lo hizo partir como doble contención junto a Fernando González, justamente la posición del capitán sin gafete del Guadalajara.

Sin embargo, Govea ya cumplió su partido de suspensión tras haber sido expulsado ante Querétaro, así que Milito tendrá una decisión difícil: regresarle la titularidad al jugador al que le ha dado el puesto de forma prácticamente inamovible durante todo su proceso o mantener al que acaba de elogiar por su gran partido ante un rival complicado.

Aunque solo el estratega tendrá la respuesta, lo más probable es que decida mantener como titular a Govea, un jugador que no solo aporta muchísimo en la creación de juego, sino también liderazgo, algo clave considerando que Luis Romo está lesionado y no tiene fecha para volver.

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Por lo tanto, habrá que esperar a ver qué decide el técnico rojiblanco, pues tiene un plantel lleno de talento y es difícil definir quién juega más, quién menos y quién no tiene minutos. Una situación que ya generó críticas, como en el caso de Jordan Carrillo, quien se quedó en la banca durante todo el partido ante el Atlas.

Brian Gutiérrez podría jugar más adelantado, tal como lo hizo en Selección Mexicana

Una opción para darle minutos a Brian Gutiérrez sin sentar a Omar Govea es adelantar al exjugador del Chicago Fire para que ocupe una posición de interior o media punta, tal como lo hace en la Selección Mexicana y lo hacía en su anterior equipo. Más aún si se considera que Efraín Álvarez, quien ocupa una de esas posiciones junto a Roberto Alvarado, no ha tenido el torneo que se esperaba.