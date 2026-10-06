Chivas ha dejado muy claro desde el armado de su plantilla que el mediocampo es una de las zonas prioritarias de su proyecto. No solamente es el sector del campo que cuenta con más alternativas dentro del plantel, sino que también fue una de las posiciones que más se reforzaron durante el mercado de verano. Por ello, varios de los jugadores más determinantes del equipo se encuentran precisamente en esta zona del campo.

Dentro de ese grupo destacan especialmente los pivotes Omar Govea y Fernando González, quienes parecen ser los encargados de manejar los hilos del equipo en buena parte de los partidos. La salida desde atrás, una de las principales características del estilo de juego de Gabriel Milito, suele comenzar con ellos o con Luis Romo, por lo que sus funciones con el balón resultan fundamentales para que Chivas pueda desarrollar su idea de juego.

Esto quedó comprobado este martes, cuando la cuenta especializada en análisis de datos de la Liga MX, Statiskicks, publicó un listado con los mediocampistas que tienen mayor participación en el juego de toda la Liga MX, contabilizada a través de sus toques de balón. El dato resulta especialmente interesante para el Guadalajara, pues dos de sus mediocampistas aparecen dentro del top 3 de toda la competición.

El segundo lugar de dicho listado es precisamente Fernando González, un jugador que suele ser de los más señalados por la afición rojiblanca, pero que ha demostrado ser clave para Gabriel Milito. El Oso registra un promedio de 81 toques por partido, mientras que Omar Govea lo sigue muy de cerca con 79 toques por encuentro, una estadística que demuestra el nivel de involucramiento que ambos tienen en la construcción del juego del Guadalajara.

El único mediocampista con una participación mayor que la de ambos jugadores de Chivas es Agustín Palavecino, de Cruz Azul, quien registra un promedio de 86 toques por partido. Este dato podría ser especialmente relevante cuando el Guadalajara vuelva a enfrentarse a La Máquina, pues ambos equipos se medirán en la Jornada 17 del Apertura 2026, justo antes del inicio de la Liguilla.

Omar Govea no podrá estar contra el Atlas tras ser expulsado contra Querétaro

Después de quedar de manifiesto la enorme importancia de Omar Govea dentro del plan de juego de Gabriel Milito, también queda claro el peso que tendrá su ausencia en el partido contra Atlas de este sábado. Cabe recordar que el mediocampista fue expulsado en el encuentro frente a los Gallos Blancos, por lo que el estratega rojiblanco tendrá que buscar alternativas para suplir a uno de los futbolistas que más participa en la construcción del juego de Chivas.