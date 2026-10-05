Chivas ayer logró superar a América luego de haber ganado por 2-0 en Estados Unidos. Gabriel Milito logró quedarse con el Clásico Nacional gracias a Tapatío.

La victoria de Chivas ante América no solo sirvió para levantar la moral de un equipo golpeado, sino que además se pudo plasmar lo que se busca con Tapatío. Ayer Leonel Calderón y Carlos Hernández fueron figuras clave para poner contra las cuerdas a las Águilas de Guillermo Almada y para rescatar a Gabriel Milito.

El Clásico Nacional en Oakland tenía en la previa una dificultad importante de superar, ya que el entrenador argentino debía rearmar un equipo que tenía varias bajas por convocados a la Selección Mexicana y por lesión. Por esta razón, no fue casualidad que el timonel rojiblanco haya decidido llevar a seis jugadores de las fuerzas básicas ante un rival que viajó con sus titulares.

En el Alameda County, Gabriel Milito paró un sistema similar con el que viene jugando en la Liga MX y con el que va a buscar la victoria ante Atlas el próximo sábado en el Estadio Jalisco. En la alineación titular decidió poner de stopper por izquierda a Carlos Hernández, mientras que colocó a Leonel Calderón como carrilero por izquierda.

Gabriel Milito utilizó a dos jugadores de Tapatío para enfrentar a América. (Foto: IMAGO7)

El defensa de 19 años no paró de rechazar balones de cabeza, anticipó, salió sin problemas con la pelota al pie y no le temió a un rival que fue prepotente con Miguel Borja, quien se hacía el valiente con los chavos. Por otro lado, el técnico argentino habría encontrado en Calderón otra opción para reemplazar a Bryan González. El canterano cubrió bien el carril izquierdo no solo para defender, sino también para ser una alternativa más al momento de atacar, al punto de desperdiciar tres opciones claras.

Encuesta ¿Gabriel Milito debe seguir utilizando a Leonel Calderón y Carlos Hernández en el primer equipo de Chivas? ¿Gabriel Milito debe seguir utilizando a Leonel Calderón y Carlos Hernández en el primer equipo de Chivas? Sí No Ya votaron 2 hinchas

En menos de 90 minutos, Gabriel Milito encontró en Calderón y Hernández a dos jugadores preparados física, técnica, táctica y mentalmente para enfrentar a América en un gran estadio. A su vez, cumplieron con la principal premisa del entrenador argentino: que sean jugadores inteligentes al momento de jugar.

Los números de Leonel Calderón y Carlos Hernández en el Apertura 2026