José María Garrido destapó que en el Guadalajara hay temor por la mala racha que han registrado en las Fechas FIFAS.

Chivas ha registrado un semestre sumamente complicado en este Apertura 2026 en donde ha tenido que irse sobreponiendo a múltiples dificultades, las cuales ha ido superando satisfactoriamente y la prueba es que está peleando la cima de la tabla de posiciones de la Liga MX.

Sin duda el problema más serio que ha registrado el Guadalajara en este torneo ha sido el tema de las lesiones, ya que muchos elementos del primer equipo se han tenido que ausentar en algún compromiso por dolencias, aunque afortunadamente para la causa rojiblanca, la mayoría de los lastimados ya están recuperados.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que dentro del chiverío hay preocupación de que algunos de los convocados a la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA puedan salir lastimados, sobre todo, estando tan cerca del arranque de la Liguilla.

“Una de las principales preocupaciones en Guadalajara después de que el gran orgullo de que Chivas es la base de la Selección Mayor, cinco convocados en la Sub 20 más todos los canteranos que están en la Selección Mayor como Jesús Orozco Chiquete o Mateo Chávez. Hay un gran orgullo y Chivas lo debe presumir, es la base de la Selección, pero eso conlleva una responsabilidad y un riesgo.

“En el sentido de que Chivas está pensando en la fase final del torneo, Chivas está pensando en la Liguilla, Chivas está pensando en el partido contra Cruz Azul en dos semanas, en donde se puede jugar todo: el primer lugar de la clasificación o caerse hasta el cuarto o quinto.

“El tema de los lesionados, de tratar de mantener su base de jugadores. El trabajo que le ha costado a Chivas el recuperar a tanto jugador lesionado y viene otra Fecha FIFA y hay jugadores que ya hemos visto que son proclives a poderse lesionar y en caso concreto: Luis Romo.

“Ya le pasó en dos ocasiones en este 2026 que en una Fecha FIFA se lastimó y Chivas pagó un costo bastante elevado (…) Es un tema que en Chivas preocupa, sin duda es algo en lo cual van a poner mucha atención“, explicó el comunicador en su canal de YouTube, Futbol con Cerebro.

¿Quiénes son los convocados de Chivas para la Fecha FIFA?