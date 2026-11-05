Se destapó un importante gesto de la directiva del Guadalajara por la participación de sus futbolistas con la Selección Mexicana.

Chivas ya está calificado a la Liguilla del Apertura 2026; sin embargo continúa luchando por obtener la cima de la tabla de posiciones, en donde está en disputa directa con Cruz Azul por ese lugar, por lo que se destapó el plan que orquestó la directiva rojiblanca comandada por Javier Mier.

Conscientes de la extraña planificación que se realizó para este torneo, en donde el duelo de la jornada 17 sería después de la Fecha FIFA, los dirigentes del Guadalajara habrían solicitado a la Liga MX que se programara su partido final en domingo, con la intención de ganar un día de descanso adicional para sus seleccionados según destapó el comunicador César Huerta.

“La gente del Guadalajara, dándose cuenta de que esto venía posterior a una Fecha FIFA, este partido, según lo que me decían, sí se pidió que se jugara en domingo a las 5 de la tarde para el partido contra Cruz Azul.

“14 en Jamaica, 17 en Monterrey. Regresan los futbolistas para estar acá el 18, que seguramente ya entrenan con el Guadalajara. 19, 20 y 21, tendrían cuatro días de entrenamiento. Aparentemente no habría tanta bronca.

“Aquí, Guadalajara por lo menos alcanzó pedir este partido al domingo y gana un día más de recuperación para sus seleccionados y así podemos llegar en mejores condiciones en el partido contra Cruz Azul”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué es importante el partido entre Chivas y Cruz Azul?

El choque entre Chivas y Cruz Azul no solamente es uno de los más atractivos de toda la Liga MX porque ambas escuadras son protagonistas y se han encontrado en varias ocasiones en Liguilla en torneos recientes, sino que este duelo podría definir el liderato general del Apertura 2026.

Debido a que este será el último partido de la jornada 17 y por ende, de la fase regular, tanto rojiblancos como celestes ya sabrán su destino, en donde se definirá el orden de los primeros lugares y con ello, los cruces para la Liguilla, por lo que es indispensable el triunfo para ambas instituciones.

¿Quiénes son los convocados de Chivas para la Fecha FIFA?