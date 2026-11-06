Chivas ya está clasificado a la Liguilla y debe, como mínimo, llegar a la Final, la cual predicen que será contra Cruz Azul.

Chivas parece haber recuperado su mejor versión justo cuando más lo necesitaba, pues el regreso de varios futbolistas lesionados provocó un salto importante en la calidad del equipo de Gabriel Milito, algo que quedó demostrado durante la victoria por 4-2 contra el Atlante. Gracias a sus resultados recientes, el Guadalajara se encuentra empatado con América y Cruz Azul en 29 puntos, ocupando los tres primeros lugares de la Tabla General del Apertura 2026. Por eso, las últimas dos jornadas serán fundamentales para definir quién termina como líder del campeonato, una posición que podría representar una ventaja importante durante la Liguilla.

Curiosamente, el calendario preparó un cierre especialmente interesante para el Guadalajara, pues Chivas recibirá a Cruz Azul en la última jornada de la fase regular, en un enfrentamiento que podría definir el liderato del Apertura 2026. Sin embargo, para Jorge Pietrasanta, periodista de ESPN y reconocido aficionado rojiblanco, ese partido podría ser apenas un adelanto de lo que sucederá algunas semanas después. Y es que, durante una de las emisiones de SportsCenter, el analista señaló que no descarta una Final entre Chivas y Cruz Azul, considerando el rendimiento que ambos equipos han mostrado a lo largo del campeonato.

Durante el análisis, Pietrasanta destacó especialmente el crecimiento que ha tenido el Guadalajara bajo las órdenes de Gabriel Milito, pues considera que Chivas tiene argumentos suficientes para convertirse en uno de los principales candidatos al título. El periodista reconoció que el entrenador argentino ha conseguido desarrollar una idea de juego cada vez más sólida y que, con la recuperación de sus futbolistas lesionados, el equipo cuenta nuevamente con herramientas para competir contra cualquiera. Por eso, Pietrasanta considera que el Rebaño Sagrado debería llegar hasta las últimas instancias de la Liguilla, especialmente después de los avances que ha mostrado el proyecto deportivo durante los últimos torneos.

Sin embargo, el periodista también reconoció que Cruz Azul tiene suficientes argumentos para convertirse en el otro gran protagonista de la pelea por el campeonato. La Máquina ha mantenido una regularidad importante durante el Apertura 2026 y, al igual que el Guadalajara, se encuentra involucrada directamente en la disputa por el primer lugar de la Tabla General. Por eso, Pietrasanta considera que ambos equipos podrían terminar enfrentándose nuevamente en la Liguilla, aunque esta vez con el título en juego. De esta manera, una hipotética Final entre Chivas y Cruz Azul representaría el enfrentamiento de dos de los conjuntos que mejor han competido durante el torneo, aunque todavía tendrían que superar sus respectivas eliminatorias para que ese escenario se hiciera realidad.

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Por lo pronto, el enfrentamiento de la última jornada entre Guadalajara y Cruz Azul podría servir como una primera prueba para medir las posibilidades de ambos equipos, especialmente si llegan a ese compromiso con el liderato todavía en disputa. Además de los tres puntos, el resultado podría tener consecuencias importantes para la posición que ocupen en la Liguilla y, por lo tanto, para las ventajas que reciban durante las eliminatorias. Sin embargo, una eventual Final entre ambos clubes dependerá también de cómo quede conformado el cuadro de la fase final, por lo que la predicción de Jorge Pietrasanta todavía está lejos de convertirse en una realidad.

Jorge Pietrasanta pide exigirle más a Chivas, quiere que el mínimo objetivo sea llegar a la Final

Pero lo más llamativo de las declaraciones de Jorge Pietrasanta fue que considera que llegar a la Final del Apertura 2026 debería ser la exigencia mínima para Chivas después del proceso que ha desarrollado Gabriel Milito. Desde su perspectiva, el Guadalajara ya tuvo tiempo suficiente para construir una identidad futbolística, fortalecer su plantilla y aprender de las eliminaciones anteriores, por lo que ahora tendría que dar un paso más importante en la lucha por el campeonato. Incluso, el periodista dejó claro que quedarse nuevamente en el camino antes de disputar el título representaría un fracaso para las aspiraciones del proyecto rojiblanco, una postura exigente que refleja las expectativas que ha generado el equipo.