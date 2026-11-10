Chivas se está preparando para enfrentar a Cruz Azul por el Apertura 2026. En medio de este contexto, confirman que Necaxa hizo uso de la cláusula de compra con Pájaro Méndez del Guadalajara.

El Apertura 2026 está cerca de llegar a su fin y la gran pregunta que comienza a surgir es qué jugadores llegarán y saldrán para el Clausura 2027. Mientras el Guadalajara se alista para enfrentar a Cruz Azul por la jornada 17, César Merlo confirmó que el Necaxa hizo uso de la opción de compra por Francisco Méndez, quien estaba cedido desde enero pasado.

Sin duda, la salida del Pájaro sorprendió a los aficionados rojiblancos debido a que es un futbolista polifuncional que también podía desempeñarse como líbero. Sin embargo, era previsible que tuviera dificultades para sumar minutos al competir con Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Miguel Gómez, Miguel Tapias y Gilberto Sepúlveda en la zaga del Rebaño Sagrado.

A falta de una fecha para que cierre el Apertura 2026, el Necaxa ya se encuentra eliminado de la Liguilla y comienza a analizar altas y bajas para el Clausura 2027. Esta mañana, César Merlo confirmó en redes sociales que el Rayo hacía uso de la opción de compra que tenía por Francisco Méndez, quien llegó cedido por un año desde el Guadalajara.

Francisco Méndez se quedará en Necaxa. (Foto: IMAGO7)

“Los Rayos del Necaxa ejerció la opción de compra por Francisco Méndez, quien aún pertenecía a Chivas de Guadalajara. Súper Deportivo pudo saber que la directiva del Necaxa notificó a la de Chivas que comprarán el 50% de la carta de Méndez. Ante esto, el futbolista firmará contrato hasta 2030”, confirmó el periodista argentino en Superdeportivo.

De esta manera, el Guadalajara concreta la venta de un jugador por el que resultaba complejo encontrar espacio en el once titular, dado que los minutos habrían sido escasos y se perfilaba para jugar principalmente en el Tapatío.

Encuesta ¿Hizo bien Chivas en vender a Francisco Méndez? ¿Hizo bien Chivas en vender a Francisco Méndez? Sí No Ya votaron 21 hinchas

Los números de Francisco Méndez en Necaxa