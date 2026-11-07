El Guadalajara sigue sufriendo para anotar goles, por lo que la directiva podría buscar alternativas para fortalecer el equipo de Gabriel Milito.

Chivas ha registrado un Apertura 2026 lleno de complicaciones; sin embargo, el Rebaño ha sabido sobreponerse a todo y se mantiene como uno de los mejores clubes de la Liga MX, por lo que está peleando por el liderato de este semestre, incluso sin contar con su mejor goleador, Armando González.

La venta de la Hormiga al futbol de Europa afectó severamente al Guadalajara en cuanto a la contundencia frente a la portería rival; sin embargo, Gabriel Milito ha logrado repartir la cuota goleadora entre los demás futbolistas, aunque es evidente que le falta un delantero.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, admitió que vislumbra que el chiverío salga al mercado de fichajes en búsqueda de un atacante para reemplazar a Armando González, por lo que considera a Alí Ávila como una opción que encajaría en el esquema rojiblanca.

“Con respecto a las llegadas, también está el tema de que Chivas puede buscar un ‘9’, que no me parecería descabellado porque ellos tenían a Armando González contemplado para este torneo, pero debido a su venta al Olympiacos ya no trajeron a nadie más, pero está claro que le falta uno ahí y uno de los nombres que ha sonado es Alí Ávila.

“Me gusta como opción, como variante, porque es un delantero de condiciones diferentes a las de Ángel Sepúlveda o Ricardo Marín. Creo que pudiera ser una buena alternativa”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles opciones de delantero tendrá Chivas para el Clausura 2027?

Chivas deberá planificar cómo encarará el próximo semestre, en donde el entrenador Gabriel Milito podría echar mano de más opciones para apuntalar su ofensiva, ya que podría recurrir a elementos como Sergio Aguayo, Teun Wilke, además de Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.