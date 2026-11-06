Un nuevo reporte explicó el motivo por el que la gente del Guadalajara lanzó una exigencia a la gente del Tricolor de cara a la próxima Fecha FIFA.

Chivas está por comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2026, por lo que el deseo de Gabriel Milito es el de poder contar con todo su plantel para dicha instancia; sin embargo, el cruce de la Fecha FIFA para los partidos de Selección Mexicana podrían ocasionar una nueva lesión, situación que preocupa en el interior del Rebaño.

Sin embargo, de los cinco futbolistas convocados al Tricolor de Rafael Márquez, en el interior del chiverío habría una preocupación especial con respecto a Luis Romo, quien recientemente se recuperó de una lesión muscular que sufrió precisamente en la anterior Fecha FIFA con el combinado mexicano.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, destapó que dirigentes del Guadalajara habrían hecho la observación al cuerpo médico de la Selección para que dosifiquen los entrenamientos para que pueda llegar a plenitud a la Liguilla, ya que lo consideran como pieza importante de cara a la Fase Final.

“Estamos pidiendo que se ponga atención: tratar de cuidarlos, de llevarlos bien y procurar que esa forma de entrenar distinta, no termine por afectar a nuestros futbolistas porque estamos a punto de disputar una Liguilla y sí se ha hablado con gente de Selección: ‘cuídalos un poquito más’.

“Pero en especial, se ha dejado una alerta por un caso muy específico que es el de Luis Romo. Le contaba la gente del Guadalajara a la de Selección que acaba de recuperarse y que aunque se encuentra en total disponibilidad para ser tomado en cuenta por el entrenador, aquí se le ha trabajado con mucho cuidado, se le ha trabajado con un nivel de exigencia que no comprometa su salud porque viene recuperándose de la lesión.

“Aquí, las cargas suelen dosificarse para que el futbolista no se exponga nuevamente a una lesión. Se le ha advertido a la gente de Selección para que lo tengan en cuenta (…) Es el que tiene mejor pie y visión, por eso Guadalajara no quiere perder futbolistas para Liguilla, pero especialmente no quisieran perder a Luis Romo de nuevo. Es muy importante para Gabriel Milito”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los convocados de Chivas para la Fecha FIFA?