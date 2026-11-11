Carolina Jaramillo es una de las futbolistas más queridas por la afición de Chivas Femenil y, gracias a su talento y trayectoria, se ha convertido en una de las grandes referentes históricas del Guadalajara, además de ser la máxima asistidora en la joven historia del equipo. Sin embargo, su futuro dentro de la institución parece cada vez más complicado, pues su contrato está próximo a terminar y todavía no existe un acuerdo para renovarlo. A esta incertidumbre se suma que la Comandante ha perdido protagonismo bajo las órdenes de Antonio Contreras, quien ha preferido utilizar a otras futbolistas en el mediocampo, incluso durante los encuentros más importantes del Apertura 2026.

En medio de las dudas sobre su continuidad, Carolina Jaramillo decidió romper el silencio este miércoles mediante una publicación en sus redes sociales que parece dirigida tanto a la directiva como al cuerpo técnico rojiblanco. “Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar”, escribió la futbolista, dejando clara su molestia por la situación que atraviesa. Con estas palabras, la Comandante manifestó públicamente que mantiene el deseo de continuar defendiendo la camiseta de Chivas, pero también dio a entender que no ha encontrado disposición para negociar su permanencia. Aunque no mencionó directamente a Antonio Contreras ni a Nelly Simón, el mensaje inevitablemente generó cuestionamientos sobre las decisiones que se están tomando alrededor de una de las jugadoras más importantes del club.

Sin embargo, la relación entre Carolina Jaramillo y la estructura deportiva de Chivas Femenil ya había atravesado momentos complicados anteriormente. En el pasado circularon reportes sobre presuntos problemas de vestidor, incluyendo supuestos altercados durante entrenamientos con otras futbolistas, entre ellas Yamile Franco, que habrían provocado medidas disciplinarias internas. No obstante, estos señalamientos deben tomarse con cautela, pues no existe información pública suficiente para establecer con certeza lo ocurrido ni para relacionar directamente aquellos episodios con su situación contractual actual. Lo cierto es que la falta de oportunidades y las dudas sobre su renovación han vuelto a colocar su relación con la directiva en el centro de la conversación, especialmente por el peso que tiene Jaramillo entre los aficionados rojiblancos.

En lo deportivo, Carolina Jaramillo ha pasado de ser una de las principales figuras del Guadalajara a desempeñar un papel secundario durante la gestión de Antonio Contreras. La Comandante ha comenzado varios encuentros importantes desde el banquillo y su participación se ha reducido considerablemente, una situación que ha provocado críticas de los aficionados que consideran que todavía tiene mucho que aportar al funcionamiento ofensivo del equipo. Sin embargo, el entrenador español ha insistido en que su ausencia de las alineaciones titulares responde exclusivamente a decisiones tácticas, descartando públicamente que exista algún problema relacionado con su estado físico o su disposición para trabajar.

Encuesta ¿Debe Chivas renovar a Caro Jaramillo? ¿Debe Chivas renovar a Caro Jaramillo? Sí, es una histórica y aún tiene mucho que dar No, la relación con el DT y la directiva está rota Ya votaron 2 hinchas

De hecho, Antonio Contreras ha reconocido que Carolina Jaramillo mantiene una buena actitud durante los entrenamientos y se encuentra en condiciones de competir, pero considera que otras futbolistas ofrecen características más adecuadas para su planteamiento. Entre las alternativas que ha utilizado en el mediocampo aparecen Samantha López y Eva González, quienes han recibido mayor confianza durante diferentes momentos del campeonato. Además, el entrenador ha defendido que sus decisiones deben responder a las necesidades colectivas y no a la trayectoria individual de una jugadora. Sin embargo, el mensaje publicado por Jaramillo demuestra que la situación ya trascendió lo estrictamente deportivo, pues la futbolista también cuestionó públicamente la falta de interés por renovar su contrato.

El contrato de Antonio Contreras también termina en diciembre y el proyecto de Nelly Simón está en la cuerda floja

La incertidumbre no solamente rodea a Carolina Jaramillo, pues Antonio Contreras también termina contrato en diciembre de 2026 y, hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente una renovación. El entrenador español se encuentra disputando la Liguilla del Apertura 2026, donde Chivas Femenil enfrenta a FC Juárez en los Cuartos de Final, y su desempeño durante la fase final podría ser determinante para evaluar su continuidad. Por su parte, Nelly Simón también enfrenta cuestionamientos por los resultados deportivos y las decisiones relacionadas con la conformación del plantel. A pesar de que la directiva respaldó su continuidad para encabezar una reestructuración, han surgido versiones sobre posibles cambios en la dirección deportiva, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme su salida.