Chivas Femenil comenzó su camino en la Liguilla del Apertura 2026 con una visita bastante complicada a FC Juárez, un rival que terminó la fase regular con números prácticamente idénticos a los del Guadalajara. Y es que ambos equipos consiguieron 30 puntos, producto de 10 victorias y cuatro derrotas, por lo que se esperaba una eliminatoria sumamente disputada desde el primer encuentro. Finalmente, las rojiblancas consiguieron rescatar un empate sin goles en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dejando completamente abierta la serie de Cuartos de Final, que se definirá el próximo sábado en el Estadio Akron.

Durante los primeros 45 minutos, FC Juárez fue el equipo que mostró una mayor intención ofensiva y consiguió generar algunas aproximaciones peligrosas sobre la portería de Blanca Félix. Las Bravas intentaron aprovechar su condición de locales para tomar ventaja en la eliminatoria, presionando al Guadalajara y buscando encontrar espacios en la defensa rojiblanca. Sin embargo, el equipo de Antonio Contreras apostó principalmente por mantener el orden defensivo y evitar errores que pudieran complicar el partido, aunque esta postura también provocó que las oportunidades ofensivas fueran bastante limitadas.

Para la segunda mitad, Antonio Contreras realizó modificaciones desde el banquillo que permitieron a Chivas mejorar su funcionamiento y tener una mayor presencia en territorio rival. Las rojiblancas comenzaron a encontrar mejores espacios para avanzar con el balón y mostraron una actitud más ofensiva que durante el primer tiempo, aunque siguieron enfrentándose a una defensa fronteriza bastante ordenada. Por su parte, Juárez también intentó aprovechar sus oportunidades para conseguir una ventaja antes de viajar a Guadalajara, pero ninguno de los dos equipos logró encontrar la contundencia necesaria para marcar diferencias en el encuentro.

Finalmente, el partido terminó con un empate 0-0 que refleja lo cerrada que estuvo la eliminatoria durante sus primeros 90 minutos. Aunque Chivas no consiguió llevarse una victoria de Ciudad Juárez, el resultado tampoco puede considerarse negativo, especialmente porque las rojiblancas lograron mantener su portería en cero y evitaron llegar en desventaja al encuentro definitivo. Además, el Guadalajara tendrá la oportunidad de buscar su clasificación a Semifinales frente a su propia afición, una situación que podría convertirse en una ventaja importante para el equipo de Antonio Contreras. Sin embargo, también será necesario mejorar la producción ofensiva, pues las Bravas demostraron que pueden competir de igual a igual contra el Rebaño Sagrado.

¿Qué resultado necesita Chivas Femenil en el partido de Vuelta para avanzar a Semifinales?

La principal ventaja del Guadalajara es que terminó la fase regular en el cuarto lugar de la clasificación general, mientras que FC Juárez ocupó la quinta posición, por lo que las rojiblancas cuentan con el criterio de desempate a su favor. Esto significa que, después del 0-0 conseguido en el partido de Ida, a Chivas le bastará cualquier empate o una victoria en el Estadio Akron para conseguir su clasificación a las Semifinales. Sin embargo, lo ideal sería que el equipo de Antonio Contreras consiguiera imponerse en el marcador, no solamente para evitar complicaciones innecesarias, sino también para recuperar la confianza después de la derrota contra América y llegar con mejores sensaciones a la siguiente ronda.

¿Cuándo se jugará la Vuelta de los Cuartos de Final entre Chivas Femenil y FC Juárez?

El encuentro definitivo entre Chivas Femenil y FC Juárez se disputará el próximo sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron. Las rojiblancas tendrán la oportunidad de aprovechar el apoyo de su afición para buscar el boleto a las Semifinales del Apertura 2026, aunque deberán mostrar una mejor versión ofensiva que durante el partido de Ida. Por su parte, las Bravas llegarán con la obligación de conseguir una victoria, pues cualquier empate en el marcador global favorecerá al Guadalajara.