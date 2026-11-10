Uno de los jugadores que todo Chivas espera que termine de consolidarse en el Apertura 2026 es, sin duda, Kevin Castañeda. Mientras el Rebaño Sagrado aguarda el rendimiento de la inversión realizada, Sebastián Abreu destacó que el mediocampista destaca no solo por su talento futbolístico, sino también por su frontalidad y compromiso al entender lo que requería el equipo para potenciar su rendimiento colectivo.

Sin duda, la llegada de Castañeda para el Apertura 2026 sorprendió a más de uno porque de un momento a otro se cerró la negociación. El exjugador de Xolos era seguido por varios clubes, pero decidió firmar con el conjunto rojiblanco.

Su llegada a Chivas se sumó a las de Brian Gutiérrez, Diego Campillo, Efraín Álvarez y Bryan González, quienes, en pocos encuentros, demostraron por qué valió la pena la apuesta por ellos. En ese marco, el Loco Abreu dio a entender por qué el Guadalajara sumó a un jugador valioso para su plantel.

Abreu habló de Kevin Castañeda. (Foto: IMAGO7)

“Kevin Castañeda, un jugadorazo, personalidad fuerte, perro verde le decía yo, ¿no? Y un día viene y me dice: ‘Detesto tu forma de jugar, la detesto, no me identifico con nada, pero sé que me está haciendo bien y le está haciendo bien al equipo, así que voy a cumplir con lo que me pida’. Espectacular, ¿no? Maravilloso, o sea espectacular. E hizo su mejor año de su carrera y lo vendieron a Chivas”, recordó el DT uruguayo en Historia de la Vida y la Cancha.

Y agregó: “¿Cómo no lo vas a querer a esos jugadores? Claro que los quiero, y que te digan las cosas por más cruda que sea, porque así, al hueso, que te lo digan, que te lo digan en la cara, pero no boicoteaba al equipo y no se boicoteaba él; decía: ‘Me hace bien, le está haciendo bien al equipo, me la voy a seguir rifando’”.

Los números de Kevin Castañeda en el 2026