El próximo sábado, Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Tijuana en el Estadio Akron. De cara al partido en el Gigante de Zapopan, Sebastián Abreu advirtió a los jugadores sobre el equipo de Gabriel Milito.

En medio de la salida de Armando González de Chivas hay un campeonato que sigue adelante y que tiene como protagonista al equipo de Gabriel Milito. El próximo sábado el Rebaño Sagrado enfrentará a Tijuana, por lo que Sebastián Abreu advirtió a sus jugadores y afición que van a tener un duelo muy complicado en el Estadio Akron.

El conjunto rojiblanco viene de rescatar una agónica victoria ante Santos Laguna luego de haberse impuesto por 1-0 gracias a un penal marcado por Ricardo Marín. El Guadalajara había merecido más en los 90 minutos para llevarse la victoria, pero quedó evidenciado que le costó tener el futbol con el que arrinconó a LAFC en la Leagues Cup o a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

El próximo sábado recibirá a un Tijuana que se dio el gusto de superar por 2-1 a Cruz Azul en el Estadio Caliente. De cara al duelo contra Chivas por la jornada 5, Sebastián Abreu señaló que debe trabajar porque tendrán un partido complicado ante los dirigidos por Gabriel Milito y que debía analizar de qué manera defender ante la salida de Armando González a Grecia.

“Mucha humildad, disfrutar el momento, pero saber que ahora vamos a otra picadora muy difícil también como es Chivas en Guadalajara. Así que hay que prepararse bien porque va a ser un partido muy jodido y tenemos que ir con la mentalidad de traernos algo para poder seguir en esta línea”, advirtió el Loco luego de superar a la Máquina.

Imagen generada con CHATGPT.

Y agregó: “Tendríamos que ver qué tipo de características en el ataque tiene Chivas por lo que está sucediendo si lo venden o no a Olympiacos. Entonces cambia la característica de delantero, pero hoy el equipo me mostró, y me mostró con San Diego, que eventualmente en diferentes circunstancias del partido podemos tomar riesgo de una presión alta porque se han tomado obviamente la responsabilidad de los duelos individuales afrontarlos con mucha personalidad, entendiendo de que no es siempre”.

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A su vez, advirtió sobre los jugadores del Guadalajara ya que muchos de ellos vienen de jugar la Copa del Mundo 2026. “Son momentos del partido donde los rivales, por diferentes circunstancias, te dan ese sentir de que podés tomar ese riesgo porque no están finos con el balón. Pero bueno, evaluaremos bien en la semana porque no deja de ser Chivas, no dejan de ser muchos jugadores mundialistas, de mucha jerarquía y con muy buen plantel, así que hay que saber respetar mucho el equipo, los jugadores y el excelente entrenador que Chivas tiene”, declaró.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Tijuana?

El partido entre Chivas y Tijuana por la jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Akron. En México se podrá seguir el partido por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.