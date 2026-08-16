El '4K' asumió la responsabilidad y anotó un importante gol para acercar al Guadalajara al triunfo en la Comarca Lagunera.

Chivas no tuvo su mejor exhibición en la visita a la Comarca Lagunera; sin embargo, el dominio trajo consigo su recompensa para poder abrir el marcador gracias a un penalti que Ricardo Marín cobró de forma magistral para vencer a Carlos Acevedo y darle la ventaja sobre Santos.

En una jugada en donde Santiago Sandoval fue derribado dentro del área tras un empujón y luego una patada que terminaron derribándolo, por lo que el VAR tuvo que intervenir para que el árbitro central, Vicente Jassiel Reynoso, detectara la infracción, marcando la pena máxima.

El ‘4K’ tomó la pelota y remató de forma lenta para engañar a Carlos Acevedo y cobrar al lado derecho, abriendo el marcador para que el Guadalajara se adelantara en búsqueda de un nuevo triunfo que les permita empezar a escalar peldaños en la tabla de posiciones.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?

El próximo partido del Guadalajara en el Apertura 2026 se disputará el próximo sábado 22 de agosto cuando reciban en la cancha del Estadio Akron a los Xolos de Tijuana, partido que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.