Pese a la pausa por la Fecha FIFA, las noticias en torno al Guadalajara continúan surgiendo desde Oakland antes del duelo con las Águilas y en Arizona con el Tricolor.

La Fecha FIFA detuvo la Liga MX; sin embargo, Chivas sigue en actividad y disputará un duelo amistoso contra América en Oakland, en donde la escuadra rojiblanca quiere afinar detalles de cara al regreso al Apertura 2026.

Por si fuera poco, los jugadores del Guadalajara que fueron convocados a la Selección Mexicana tuvieron actividad en el Clásico de la Concacaf contra Estados Unidos, en donde el Tala Rangel tuvo un error crucial que marcó el rumbo del partido.

Tala Rangel, el ‘villano’ con la Selección Mexicana

Raúl Rangel vivió una de las peores noches de su carrera durante el partido de México contra Estados Unidos, cometiendo dos errores infantiles que le otorgaron un par de dianas para la escuadra de las Barras y las Estrellas, primero por regalar un rebote en el área chica y posteriormente, un error en la salida para dejar la portería vacía.

Fuerzas básicas de Chivas en casi todos los equipos de la Liga MX

El Diario Excélsior hizo un análisis de las plantillas de todos los clubes de la Liga MX, en donde se confirmó que 12 de los 17 adversarios de las Chivas en el futbol mexicano tienen al menos a un canterano del conjunto rojiblanco en sus filas.

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¿Jesús Molina fue estafado por varios millones?

El influencer y asesor financiero, Brando Angulo, subió un video en redes sociales en donde reveló que un exjugador que fue capitán de Chivas fue estafado por varios millones que invirtió en un “proyecto inmobiliario”, pero que resultó siendo defraudado. Aunque no dio nombres, pero por las fechas podría ser Jesús Molina.

Chivas calienta el Clásico Tapatío contra Atlas

Aunque el Guadalajara sostendrá un duelo amistoso contra América, la realidad es que su mente ya está puesta en el próximo fin de semana contra Atlas, por lo que calentaron el Clásico Tapatío con un posteo en redes sociales en donde minimizaron a los Zorros, recordando que el Estadio Jalisco sigue siendo “casa” del chiverío.