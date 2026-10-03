El poderío del Rebaño en divisiones inferiores está sirviendo para apuntalar los planteles de casi todos los rivales del conjunto tapatío.

Uno de los pilares más importantes del proyecto de Chivas es el trabajo en las fuerzas básicas, en donde constantemente van surgiendo jugadores que buscan una oportunidad en el balompié de Primera División, aunque no todos ellos logran alcanzar ese sueño enfundados de la camiseta rojiblanca.

Desde el regreso del Tapatío en la Liga de Expansión, el Guadalajara ha ido formando y consolidando a varios canteranos que se han vuelto estrellas de la Liga MX como Raúl Rangel, Mateo Chávez, Hugo Camberos, Santiago Sandoval o Armando González, aunque también han salido otras joyas que están brillando en otras instituciones.

Según un conteo realizado por el Diario Excélsior, el Rebaño Sagrado tendría presencia en 12 de sus 17 adversarios en el futbol mexicano con al menos un elemento surgido desde sus fuerzas básicas, en donde solamente Pachuca, Atlas, Monterrey, Santos y Tigres serían los clubes que no cuentan con ningún canterano rojiblanco en sus nóminas.

Los canteranos de Chivas que están repartidos en la Liga MX

América: Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez

Atlante: Luis Puente

Atlético San Luis: Óscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet e Iván López

Cruz Azul: Jesús Orozco Chiquete y Ariel Castro

FC Juárez: Gilberto Sepúlveda

León: Fernando Beltrán

Necaxa: Diego Ochoa, Francisco Méndez, Raúl Martínez

Puebla: Alejandro Organista

Pumas: José Juan Macías y César Huerta

Querétaro: Carlos Villanueva

Toluca: Pavel Pérez

Xolos: Yael Padilla

Cantera, fuente de millones de dólares para Chivas

Las fuerzas básicas del Guadalajara no solamente han servido para potenciar futbolistas en la Liga MX, sino que también algunos han sido fuentes de ingresos multimillonarios para la institución rojiblanca por la venta de algunos activos, causando ganancias para Amaury Vergara.

¿Quiénes son los canteranos de Chivas en el primer equipo del Guadalajara?

De los 24 jugadores que tiene Chivas inscrito en el equipo de Primera División, 16 de ellos no son producto de las fuerzas básicas y han llegado como refuerzo procedente de otros clubes, mientras que los 8 restantes sí son productos de la cantera.