Armando González se fue de Chivas para convertirse en jugador de Olympiacos de Grecia. En medio de este contexto, Carlos Salcido afirmó que Hormiga va a brillar en Europa.

En las últimas horas se supo que Armando González ya emigró hacia Europa luego de haberse despedido de sus compañeros en Chivas Verde Valle. Tras lo vivido en las últimas horas, Carlos Salcido, exjugador y campeón con el Rebaño Sagrado, se mostró feliz por la decisión de Hormiga de ir a jugar a Grecia.

Son varios los aficionados rojiblancos que se molestaron por la decisión que tomó el atacante de 23 años al dejar botado al Guadalajara en medio del inicio del Apertura 2026. A su vez, su salida se da en una posición en la que los suplentes, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, marcaron solamente un gol en el inicio de la temporada, mientras que si uno revisa en la Liga MX no hay jugadores que puedan llegar a los zapatos del nacido en Aguascalientes.

En medio de las críticas de la afición y de la prensa especializada que considera que va a una liga menor, Carlos Salcido alzó la voz a favor de Armando González para señalar que está perfecto que llegue a Olympiacos.

Armando González jugará en Olympiacos. (Foto: IMAGO7)

“Me entusiasma. Siempre que haya esta posibilidad de un mexicano que pueda ir a Europa entusiasma porque digamos es parte de algo bueno para nuestro fútbol, para motivación de otras generaciones, de otros niños. En lo personal me da gusto por Hormiga porque lo conozco perfectamente. Es de la generación de mi hijo, lo conozco desde que él estaba en las básicas de Chivas desde los 15 años y sé exactamente cuál es su evolución su educación, su forma de ser”, comentó a Claro Sports.

Y añadió: “Lo metido que está, haciendo esta parte del fútbol, sus cualidades, hasta sus debilidades, créeme me da muchísimo gusto porque sé que le va a venir bien si se hace y lo vemos primeramente en este en este fútbol, créeme que le va a ir muy bien por su mentalidad y por su fútbol”.

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Por último, comentó que oportunidades de gol con Olympiacos va a tener porque va a jugar en un grande que pelea por jugar competencias europeas. “Hay que tomar en cuenta hermano que está llegando a un grande de la liga. Al llegar a un grande de la liga créeme es el equipo protagonista, es un equipo que puede jugar Champions League, que va a estar ahí. Es el que manda totalmente la liga y él se va a cansar de tener opciones de gol. Créeme que no es lo mismo llegar hoy en día con esta edad llegar a un club top y que te estés jugando digamos el puesto con otros nombres muy relevantes. Él está llegando a este equipo con la oportunidad de seguir madurando y que en un par de años sea una opción hasta de venta para el mismo Olympiacos ¿me explico?”, analizó.

Y agregó: “Él va a tener oportunidad, él va a tener muchísimas opciones, él va a tener la oportunidad de este crecimiento ya lo van a tener más en mira porque está llegando al nivel europeo si el día de mañana le toca jugar la Champions olvídate es una vitrina muy grande, pero no va a estar compitiendo con los grandes jugadores o grandes delanteros como normalmente tienen los clubes top. Créeme que en esta parte ya le viene muy bien y yo estoy segurísimo por como él juega, por sus movimientos, por estas cosas diferentes que él tiene, créeme que va a tener por lo menos oportunidades para meterla. Al final del día todos sabemos un delantero de eso vive”.