Armando González tomó la mañana de este jueves su vuelo con destino a Grecia para presentarse como nuevo jugador del Olympiacos, poniendo así fin a su etapa como futbolista del Guadalajara después de muchos años en los que pasó de ser canterano a convertirse en una de las figuras del primer equipo. La Hormiga deja Chivas para comenzar el que será el primer gran reto de su carrera en el futbol europeo, y lo hizo dejando algunas palabras interesantes.

Ahora, Armando González tendrá por delante una serie de retos sumamente importantes, empezando por la Superliga de Grecia, competencia en la que el Olympiacos es el máximo ganador histórico. El conjunto helénico buscará recuperar el trono después de no haber podido coronarse durante la temporada 2025/2026, por lo que el delantero mexicano llegará con la responsabilidad de ayudar a uno de los clubes más importantes de su nuevo país a volver a conquistar el campeonato.

Además, el Olympiacos disputará esta temporada la Europa League, donde competirá por el título contra equipos de la talla del AC Milan, Celtic de Glasgow y Juventus. Se trata de pruebas que evidentemente no serán sencillas para La Hormiga, especialmente durante sus primeros meses en el futbol europeo, pero que también representan una oportunidad inmejorable para enfrentarse a jugadores y clubes de primer nivel y acelerar su crecimiento como futbolista.

Precisamente este desafío fue uno de los principales motivos por los que Armando González se decantó por el conjunto helénico. El delantero percibirá un sueldo muy similar al que tenía al momento de salir de Chivas, por lo que el aspecto económico no habría sido determinante en su decisión. De hecho, antes de viajar a Grecia, La Hormiga confesó que fue el proyecto deportivo del Olympiacos el que terminó de ilusionarlo y convencerlo de dejar el Guadalajara para comenzar su aventura en Europa.

En su llegada a Grecia, González realizará las pruebas médicas correspondientes y procederá a firmar su contrato para ser, ahora sí oficialmente, nuevo jugador del Olympiacos. Si bien no hay fecha todavía para su debut, el plan es que esté en el Estadio Georgios Karaiskakis para ver la presentación de su nuevo equipo en la temporada 2026/2027, siendo el partido de la Jornada 2 contra el Asteras donde sea más probable verlo tener sus primeros minutos con su nuevo equipo.

Además de brillar en el Olympiacos, Armando González también podría dar el salto en el futuro cercano

Aunque todavía es demasiado pronto para hablar de un nuevo movimiento, debido a que Armando González apenas está por comenzar su aventura con el Olympiacos, existe una realidad que podría beneficiarlo en el futuro. El conjunto griego suele ser muy activo en el mercado europeo y tiene como parte de su modelo potenciar futbolistas para posteriormente venderlos a clubes de mayor jerarquía en el continente. Además, su propietario también es dueño del Nottingham Forest de la Premier League, una situación que eventualmente podría abrirle a La Hormiga una puerta hacia el futbol inglés si consigue destacar en Grecia.