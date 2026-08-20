Armando González dejó de ser jugador del Guadalajara para dar el salto al futbol europeo con el Olympiacos de Grecia, luego de una semana intensa de negociaciones que terminaron con Chivas recibiendo 12 millones de dólares por el 80% de los derecYa shos del delantero. La Hormiga, por su parte, firmó un contrato por cinco años con el conjunto griego, donde comenzará una nueva etapa en su carrera después de apenas un año de haber tenido participación constante con el primer equipo rojiblanco.

Aunque todavía no se ha producido una despedida oficial por parte del Rebaño Sagrado, Armando González ya tomó esta mañana el vuelo con destino a Grecia para comenzar su aventura con el Olympiacos. Antes de emprender el viaje, el delantero aprovechó el momento para dedicar unas palabras de agradecimiento a Chivas y a todas las personas que fueron importantes durante su formación, en un momento especialmente emotivo.

“Estoy muy agradecido con toda la directiva de Chivas, con todo lo que Chivas hizo por mí, con toda la afición por darme esta oportunidad. Ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de jugar futbol a nivel profesional y pues no tengo más que palabras de agradecimiento para Amaury, para toda la directiva, para Milito, para mis compañeros y todos los que están ahí”, expresó Armando González antes de partir rumbo a Grecia.

Con la voz quebrada y los ojos llorosos, La Hormiga agradeció a Chivas por haberle dado la oportunidad de debutar en el futbol profesional y también tuvo palabras especiales para Amaury Vergara, a quien reconoció por haber aceptado su salida hacia Europa. Una vez más, el delantero demostró los valores y la personalidad que lo convirtieron en uno de los grandes favoritos de la afición rojiblanca desde el primer día en el que comenzó a destacar con el Guadalajara.

Por último, Armando González también dejó una promesa para los aficionados de Chivas: buscará triunfar en el futbol europeo para posteriormente regresar al Guadalajara. La intención de La Hormiga es permanecer algunos años en Europa, crecer como futbolista y después volver al Rebaño en busca de las glorias que no pudo conseguir durante el único año en el que tuvo minutos de manera constante con el primer equipo.

Armando González viajó a Grecia con toda su familia para su presentación con el Olympiacos

Siendo un jugador que siempre ha estado muy bien acompañado y guiado por su familia, Armando González viajó a Grecia acompañado por sus padres y sus hermanos para comenzar esta nueva etapa de su carrera. La Hormiga siempre ha hecho partícipes a sus seres queridos de los momentos buenos y malos que ha vivido durante su corta trayectoria, por lo que toda su familia estará presente en su presentación con el Olympiacos. De esta manera, el delantero dice adiós al futbol mexicano, al menos por ahora, para comenzar el reto más importante de su carrera.