Es un hecho que Armando González jugará en Olympiacos de Grecia. Mientras se espera que se haga oficial, desde el Viejo Continente confirmaron cuál será el salario de Hormiga.

En Verde Valle Chivas lleva adelante una despedida para Armando González, quien en las próximas horas viajará a Grecia para firmar su contrato con Olympiacos. Mientras todo el Rebaño Sagrado le dice adiós al canterano, desde Grecia confirmaron que Hormiga ganará 1,5 millones de euros tras firmar un contrato por cinco años.

No queda ninguna duda sobre que Hormiga le pidió a la directiva rojiblanca que llegara a un acuerdo para jugar en Europa. Especialmente, porque consideraba que este era el tren que podía no volver a llegar en el futuro libro de pases.

En las últimas horas se confirmó que Chivas y Olympiacos llegaron a un acuerdo para cerrar la transferencia de Armando González. Según lo informado por diversos medios, el Guadalajara ganará 10 millones de dólares más dos en bonos por el 80% de la carta.

Armando González jugará en Europa. (Foto: X / @Chivas)

Por otro lado, desde Grecia, confirmaron detalles sobre el contrato de Hormiga en el conjunto helénico. Según lo informado por Sport24, el canterano firmará un contrato por 5 años y estará ganando 1,5 millones de euros al año. Niko Kotsis confirmó en el reporte que el atacante viajará el viernes y que estaría presente en el Estadio Georgios Karaiskakis para ver el debut del equipo contra Atromitos FC por la Superliga de Grecia.

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El último gesto de Armando González a la afición de Chivas

A diferencia de lo que sucedió ayer, Armando González se acercó a las rejas para firmar y saludar a los aficionados del Rebaño Sagrado. El Otaku del gol se bajó de su carro y junto al personal de seguridad del club estuvo con los chivahermanos y chivahermanas que esperaban tener un segundo con el canterano.