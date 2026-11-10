Chivas tendrá un fin de semana sin actividad en la Liga MX debido a la pausa por la Fecha FIFA de noviembre, pero eso no significa que el equipo de Gabriel Milito vaya a quedarse de brazos cruzados. Por el contrario, el Guadalajara aprovechará estos días para preparar con mayor tiempo el enfrentamiento contra Cruz Azul del próximo 22 de noviembre, correspondiente a la última jornada de la fase regular del Apertura 2026. Además, el cuerpo técnico tendrá una oportunidad importante para corregir los errores que han aparecido durante los últimos encuentros, especialmente pensando en la Liguilla, donde el Rebaño Sagrado buscará competir por el campeonato.

Después del empate contra León, Gabriel Milito tendrá varios días para trabajar en Verde Valle y ajustar los aspectos que impidieron que Chivas consiguiera los tres puntos, especialmente la falta de contundencia ofensiva y las desatenciones defensivas durante los últimos minutos. Sin embargo, la preparación tendrá una dificultad adicional, pues cinco futbolistas rojiblancos fueron convocados por la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en la Concacaf Nations League. Por eso, el entrenador argentino deberá organizar las sesiones de trabajo sin Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, quienes se reincorporarán al equipo después de cumplir sus compromisos internacionales.

De acuerdo con la agenda de actividades compartida por el Guadalajara, el primer equipo tendrá cuatro sesiones de entrenamiento programadas durante esta semana, todas en las instalaciones de Verde Valle. Los trabajos comenzarán el martes 10 de noviembre a las 10:00 de la mañana y continuarán el miércoles 11 y jueves 12 en el mismo horario. Finalmente, la última sesión anunciada será el viernes 13 de noviembre a las 9:00 de la mañana. De esta manera, Gabriel Milito podrá aprovechar varios días consecutivos de preparación para trabajar aspectos tácticos, mantener el ritmo físico de sus futbolistas y comenzar a definir las alternativas que utilizará durante el cierre del campeonato.

Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención es que Chivas no anunció ningún partido amistoso durante la presente Fecha FIFA, algo que en otras ocasiones ha servido para mantener el ritmo competitivo de los futbolistas que no fueron convocados a sus respectivas selecciones. Por ahora, la planificación rojiblanca contempla únicamente entrenamientos en Verde Valle, por lo que todo apunta a que el Guadalajara aprovechará la pausa para trabajar internamente. Aunque el club no ha explicado oficialmente los motivos para prescindir de un encuentro de preparación, una posibilidad es que el cuerpo técnico prefiera evitar riesgos innecesarios, especialmente considerando la cantidad de lesiones que ha sufrido el plantel durante el Apertura 2026.

Encuesta ¿Crees que Chivas debería tener un partido amistoso? ¿Crees que Chivas debería tener un partido amistoso? Sí, para mantener el ritmo No, para evitar lesiones Ya votaron 4 hinchas

Esta decisión tendría bastante sentido si consideramos que Chivas apenas consiguió recuperar a varios futbolistas importantes, como Luis Romo, José Castillo y Brian Gutiérrez, quienes estuvieron fuera de actividad durante diferentes periodos del campeonato. Además, el Guadalajara se encuentra a solamente un partido de comenzar la Liguilla, por lo que una nueva lesión podría convertirse en un problema considerable para Gabriel Milito. Por eso, la prioridad parece ser mantener a los jugadores en las mejores condiciones físicas posibles y aprovechar los entrenamientos para perfeccionar el funcionamiento colectivo. De momento, no existe un amistoso confirmado en la agenda publicada, aunque el club todavía podría anunciar modificaciones durante los próximos días.

Chivas Femenil sí tendrá actividad de Liguilla, enfrenta a Bravas de Juárez en Cuartos de Final

Mientras el primer equipo varonil aprovecha la Fecha FIFA para preparar su próximo compromiso, Chivas Femenil sí tendrá actividad oficial durante esta semana, pues comenzará su participación en la Liguilla del Apertura 2026 enfrentando a las Bravas de Juárez. El partido de Ida de los Cuartos de Final se disputará este martes 10 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Posteriormente, el encuentro de Vuelta se jugará el sábado 14 de noviembre, también a las 21:00 horas, pero ahora en el Estadio Akron. De esta manera, el equipo de Antonio Contreras buscará dejar atrás la derrota contra América y aprovechar la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa para conseguir su clasificación a las Semifinales.