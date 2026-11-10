Chivas tendrá una semana sin actividad en la Liga MX debido a la pausa por la Fecha FIFA, pero eso no significa que el trabajo se detenga en Verde Valle. Por el contrario, Gabriel Milito aprovechará estos días para preparar el enfrentamiento contra Cruz Azul, correspondiente a la última jornada del Apertura 2026, un partido que podría resultar determinante para la posición final del Guadalajara en la Tabla General. Sin embargo, el entrenador argentino también deberá comenzar a pensar en la Liguilla, pues el Rebaño Sagrado necesita llegar a la fase final con su mejor funcionamiento si realmente quiere convertirse en uno de los principales candidatos al campeonato.

Sin embargo, al hacer un balance de lo que ha conseguido el Guadalajara durante la fase regular, existe una estadística que podría generar cierta preocupación de cara a la Liguilla: los resultados contra los equipos que actualmente ocupan puestos de clasificación. Y es que, aunque Chivas ha conseguido mantenerse entre los primeros lugares de la Tabla General y presume una de las defensas más sólidas del campeonato, no ha tenido la misma contundencia cuando enfrenta a rivales que también aspiran al título. Por eso, el rendimiento contra los posibles adversarios de la fase final podría convertirse en uno de los principales aspectos que Gabriel Milito tendrá que corregir durante los próximos días.

De hecho, si dejamos fuera a Cruz Azul, que será precisamente el último rival del Guadalajara en la fase regular, Chivas solamente ha conseguido derrotar a uno de los otros seis equipos que actualmente se encuentran en posiciones de Liguilla. Se trata de Santos Laguna, conjunto al que el Rebaño Sagrado venció durante la Jornada 4, aunque tampoco fue un encuentro sencillo. En aquella ocasión, los rojiblancos tuvieron que conformarse con una victoria por la mínima diferencia de 0-1, en un compromiso bastante disputado que terminó resolviéndose gracias a su capacidad para mantener la ventaja. Desde entonces, el equipo de Gabriel Milito no ha podido repetir un triunfo contra los demás clubes que hoy estarían clasificados.

Los demás antecedentes reflejan claramente esta situación, pues Chivas comenzó el Apertura 2026 con una derrota contra Toluca en la Jornada 1 y posteriormente empató frente a Pachuca en la Jornada 6. La tendencia continuó durante el Clásico Nacional contra América en la Jornada 9, el Clásico Tapatío frente a Atlas en la Jornada 11 y, más recientemente, durante la visita al León en la Jornada 16, donde dejó escapar una victoria que parecía tener asegurada. De esta manera, la mayoría de los triunfos que ha conseguido el Guadalajara durante el campeonato han llegado contra equipos que actualmente están fuera de los puestos de clasificación, una situación que obliga a cuestionar si el Rebaño Sagrado ha conseguido demostrar su verdadero potencial frente a los rivales más exigentes.

Sin embargo, también existe una lectura positiva de estos resultados, pues si lo vemos con una óptica optimista, Chivas solamente ha perdido uno de los seis partidos disputados contra los equipos que actualmente se encuentran en posiciones de Liguilla, sin contar todavía a Cruz Azul. Esto significa que, aunque el Guadalajara ha tenido dificultades para conseguir victorias, también ha demostrado que puede competir contra prácticamente todos sus posibles rivales y evitar que lo superen. Por eso, el principal desafío de Gabriel Milito será encontrar la manera de transformar esos empates en triunfos, especialmente mejorando la contundencia ofensiva y evitando errores de concentración como el que permitió el empate del León. Si consigue corregir esos detalles, el panorama podría ser bastante diferente durante las eliminatorias.

Chivas cerró el Apertura 2026 como el único equipo invicto como visitante

Una de las estadísticas más positivas del Guadalajara es que terminó sus compromisos como visitante en la fase regular del Apertura 2026 sin conocer la derrota, convirtiéndose en el único equipo de la Liga MX que consiguió mantener ese invicto fuera de casa. Aunque el empate contra León dejó un sabor amargo por la manera en que se escaparon los tres puntos, también permitió conservar una racha que podría resultar fundamental durante la Liguilla. Y es que la capacidad de Chivas para competir en estadios ajenos será una ventaja importante al disputar los partidos de Ida de las eliminatorias, especialmente si consigue mantenerse entre los primeros cuatro lugares y obtiene el beneficio de cerrar las series en el Estadio Akron.