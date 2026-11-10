Chivas dejó escapar este domingo una victoria que parecía tener prácticamente asegurada contra León, pues el empate 1-1 en el Estadio Nou Camp tuvo sabor a derrota y provocó una evidente molestia en Gabriel Milito. Durante la conferencia de prensa, el entrenador argentino lamentó los errores puntuales de sus futbolistas, especialmente porque el Guadalajara había conseguido ponerse en ventaja y jugaba con superioridad numérica. Sin embargo, más allá de la frustración por el resultado, vale la pena revisar las estadísticas del encuentro para determinar si el Rebaño Sagrado realmente hizo los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos y mantenerse en la pelea por el liderato del Apertura 2026.

Lo primero que llama la atención es el dominio que tuvo Chivas en la posesión del balón, pues controló el 61 por ciento del tiempo de juego, mientras que León solamente registró el 39 por ciento. Sin embargo, la diferencia fue todavía más importante al revisar la circulación de la pelota, ya que el Guadalajara completó 520 pases con una precisión del 91 por ciento, mientras que los Esmeraldas apenas consiguieron 261 entregas correctas, con una efectividad del 79 por ciento. Esto significa que el equipo de Gabriel Milito prácticamente duplicó la cantidad de pases acertados de su rival, una muestra de su capacidad para imponer condiciones y controlar el ritmo del encuentro, aunque ese dominio no terminó reflejándose en el marcador.

La superioridad rojiblanca también quedó reflejada en las oportunidades ofensivas, pues Chivas realizó 15 disparos durante el encuentro, siete de ellos con dirección a portería, mientras que León solamente consiguió cinco remates en total. Durante la primera mitad, el Guadalajara intentó generar peligro principalmente por la banda derecha, aprovechando los movimientos de Santiago Sandoval y la participación de Efraín Álvarez en la construcción de las jugadas. Sin embargo, el portero Óscar García Herrera se convirtió en una de las principales figuras del León al realizar seis atajadas, evitando que el Rebaño Sagrado pudiera reflejar su dominio en el marcador. Por eso, a pesar de la insistencia ofensiva, el primer tiempo terminó sin anotaciones.

La situación se volvió todavía más favorable para Chivas durante el segundo tiempo, pues al minuto 52, José Rodríguez recibió una tarjeta roja directa después de cometer una fuerte falta sobre Santiago Sandoval, quien comenzaba a perfilarse hacia la portería rival. Con un futbolista más sobre el terreno de juego, el Guadalajara consiguió aumentar su dominio y finalmente encontró la recompensa al minuto 68. Después de una buena combinación colectiva por las bandas, Daniel Aguirre envió una asistencia precisa para que Ricardo Marín marcara el 0-1, un gol que parecía encaminar al Rebaño Sagrado hacia una victoria fundamental en sus aspiraciones de terminar como líder de la Tabla General.

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Sin embargo, el principal problema del Guadalajara fue que no consiguió aprovechar su superioridad para ampliar la ventaja y terminar de asegurar el resultado. A pesar de haber generado el triple de disparos que León y controlar la mayor parte del encuentro, los rojiblancos permitieron que su rival siguiera con posibilidades de empatar. Finalmente, al minuto 86, una jugada a balón parado terminó con una prolongación de Jhohan Romaña y un remate de Paul Bellón que venció a Raúl Rangel para establecer el 1-1 definitivo. De esta manera, las estadísticas respaldan que Chivas fue superior y generó más oportunidades para ganar, pero también exhiben su falta de contundencia y concentración defensiva, dos problemas que Gabriel Milito deberá corregir antes de la Liguilla.

Chivas no ha podido ganarle a la mayoría de equipos en puestos de Liguilla

Lo más preocupante es que el empate contra León confirmó una tendencia que ha acompañado al Guadalajara durante buena parte del Apertura 2026: sus dificultades para derrotar a los equipos que actualmente se encuentran en posiciones de Liguilla. Sin contar todavía el enfrentamiento contra Cruz Azul, el Rebaño Sagrado solamente ha conseguido vencer a Santos Laguna, mientras que empató contra Pachuca, América, Atlas y León, además de perder frente a Toluca. Esto significa que Chivas apenas registra una victoria en seis partidos contra estos posibles rivales de la fase final, una estadística que contrasta con su buena posición en la Tabla General. Por eso, aunque el funcionamiento colectivo ha mostrado aspectos positivos, Gabriel Milito necesitará encontrar la manera de transformar ese dominio en victorias si quiere que el Guadalajara compita seriamente por el campeonato.