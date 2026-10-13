Tigres visitará a Chivas en el Estadio Akron el próximo sábado, en el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. Será un duelo entre dos de los equipos candidatos a llevarse el título, por lo que se espera un encuentro emocionante en el que ambos harán todo lo posible por quedarse con los tres puntos.

Todo empieza con los jugadores disponibles, y ahí el Guadalajara tiene varios problemas, pues podría llegar al partido con siete bajas. No obstante, los felinos están en una situación muy parecida: una de sus dudas por lesión es Juan Brunetta, quien está entre algodones pensando en el duelo del sábado.

De acuerdo con el medio MedioTiempo, Víctor Manuel Vucetich y su cuerpo técnico están cuidando al máximo al mediocampista argentino. Tanto así que ha tenido mínima actividad en los entrenamientos y evitó participar en el trabajo grupal de este martes, pues ya venía arrastrando molestias desde el partido contra el Toluca.

Y es que Brunetta se ha vuelto un jugador clave para Tigres, no solo por su capacidad para organizar el juego ofensivo, sino también por su olfato goleador: en este momento es el máximo anotador del equipo con seis goles en el torneo. Una cifra muy buena, sobre todo porque no es centro delantero, lo que demuestra su versatilidad en el ataque.

Por ahora, lo más probable es que los cuerpos técnicos de ambos equipos prefieran mantener en secreto el estado de sus plantillas. Será hasta el viernes cuando decidan quiénes están al 100 %, así que habrá que esperar para saber si Brunetta y los demás jugadores de Chivas y Tigres son convocados al partido más emocionante de la Jornada 12.

Chivas podría contar con Diego Campillo si se recupera en los próximos días

Del lado rojiblanco, la buena noticia es que Diego Campillo solo presenta una inflamación luego de salir lesionado en el Clásico Tapatío, y los estudios descartaron una fractura. Eso abre la puerta a que pueda llegar al duelo contra Tigres si se recupera en los próximos días. Eso sí, Gabriel Milito casi nunca arriesga a jugadores que no están al 100 %, así que solo se le tomaría en cuenta si ya está completamente recuperado.