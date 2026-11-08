El guardameta del Guadalajara demostró que es el mejor portero de México y se mandó una intervención espectacular para salvar al Rebaño.

Chivas se metió a la cancha del Estadio Nou Camp en búsqueda de los tres puntos frente al Club León, en un duelo que se convirtió de poder a poder por la urgencia de ambas instituciones de sumar tres puntos de cara a la Liguilla, en donde el Tala Rangel volvió a convertirse en el héroe rojiblanco.

En la recta final del primer tiempo, la Fiera se volcó al ataque y trataron de sorprender con un centro por la banda derecha para la llegada del Plátano Alvarado, quien remató de cabeza sin marca, en donde el Tala se lanzó a contrapié, desviando la trayectoria para que la pelota se estrellara en la base del poste.

El Guadalajara logró mantener el cero durante el primer tiempo, pese a que las ocasiones de peligro fueron en su mayoría en favor del Rebaño, suscitándose una controversia después de que el árbitro Guillermo Pacheco no marcara un penalti sobre una infracción sobre Richy Ledezma.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.