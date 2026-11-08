El cuerpo arbitral le perdonó una clara infracción dentro del área a los Panzas Verdes tras un choque sobre el carrilero del Rebaño.

Chivas se metió a la cancha del Nou Camp del León en búsqueda de tres puntos para alcanzar el objetivo de terminar en primer lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2026; sin embargo, el arbitraje encabezado por Guillermo Pacheco perjudicó a la causa rojiblanca.

Durante el primer tiempo, el Rebaño trató de imponer sus condiciones, buscando la portería rival, en donde Roberto Alvarado mandó un servicio al área felina buscando a Richy Ledezma, quien fue derribado por un choque cuando buscaba ganar la posesión contra Sebastián Vegas.

Sin embargo, el defensor golpeó la espalda del jugador rojiblanco, quien cayó en el área, jugada que no apreció el silbante central; sin embargo, el VAR le mandó a llamar para la revisión de la jugada, en donde ni con ayuda de la repetición, el colegiado Guillermo Pacheco marcó la infracción favorable para los tapatíos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.